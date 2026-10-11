Брат вбив батьків і поранив переможця "Зважених та щасливих": Грабовий вийшов на зв'язок

Грабовий показав наслідки поранення

У своїх Instagram Stories В’ячеслав опублікував відео, на якому сидить у кріслі колісному. На кадрах видно його травмовану та перебинтовану ногу.

Чоловік розповів, що після перев’язки вирішив ненадовго вибратися з палати та випити кави. На відео він розповідає про своє самопочуття та з гумором коментує перебування в лікарні.

Судячи з опублікованих кадрів, Грабовий поки пересувається за допомогою крісла колісного. Водночас подробицями свого лікування та прогнозами щодо відновлення він не ділився.

Яку трагедію пережив В’ячеслав Грабовий

Наприкінці серпня у родині переможця "Зважених та щасливих" сталася трагедія. Як раніше детально розповідав Styler, в одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси брат Грабового відкрив вогонь із мисливської рушниці.

Унаслідок стрілянини загинули батьки В’ячеслава, а сам він дістав поранення та потрапив до лікарні. Після цього його брат забарикадувався у квартирі та застрелився.

Про стан Грабового тоді розповіла його тренерка з "Зважених та щасливих" Марина Боржемська. Вона повідомила, що чоловік перебуває у лікарні, та закликала підтримати його. Також було відкрито збір на поховання рідних та інші витрати після трагедії.

Згодом В’ячеслав сам вийшов на зв’язок і подякував усім, хто його підтримує.

Як В’ячеслав Грабовий переміг у "Зважених та щасливих"

Широкій аудиторії В’ячеслав Грабовий став відомий завдяки участі у 10-му сезоні "Зважених та щасливих". На початку проєкту його вага становила 195 кг при зрості 178 см.

За час участі в шоу одеситу вдалося схуднути на 104 кг. У фіналі його вага становила 91 кг, а результат приніс йому перемогу в сезоні.

В’ячеслав Грабовий (фото: СТБ)

Після завершення проєкту Грабовий продовжив стежити за своєю фізичною формою та розповідати у соцмережах про життя після масштабного схуднення.