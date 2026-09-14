Пивоваров не удержался и пошутил о "кисте" Каменских прямо на концерте
Артем Пивоваров во время концерта в Виннице вспомнил резонансное заявление Насти Каменских об украинском языке и проблемах со здоровьем. Реплика артиста вызвала смех в зале.
Детальнее о том, что сказал Пивоваров, рассказывает Styler со ссылкой на видео в TikTok-аккаунте "Pivovarov.portal.fan".
Пивоваров высмеял кисту Каменских
Музыкант приехал в город с концертом. Во время исполнения песни "Там у тополі", которую он выпустил вместе с Настей Каменских в 2022 году, Пивоваров призвал зрителей петь погромче.
А потом вспомнил недавнюю историю певицы о проблемах со здоровьем после перехода на украинский.
"Ну, Винница! Только не говорите, что у вас киста!" - пошутил артист.
Судя по реакции зала, шутку публика восприняла положительно.
@pivovarov.portal.fan #артемпивоваров #вінниця оригінальний аудіозапис - ᴘɪᴠᴏᴠᴀʀᴏᴠ.ᴘᴏʀᴛᴀʟ.ꜰᴀɴ
Как отреагировали в сети
Поклонники Пивоварова оставили много одобрительных комментариев под видео:
- "До меня только дошло, что это их общая песня"
- "Молодец Артем"
- "О, Артем в теме"
- "Артем еще тот тролль"
- "Топ"
- "Красавчик, в теме".
Что Каменских сказала об украинском языке
Поводом для шутки стало резонансное заявление Насти Каменских в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.
Певица рассказала о своем опыте перехода на украинский язык. По ее словам, примерно через пол года общения на украинском она потеряла голос, а у нее якобы обнаружили кисту.
Каменских также заявила, что психолог посоветовала ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело якобы "не воспринимает" украинский.
"Я перешла на украинский язык и говорила исключительно на украинском языке полгода. И, представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос", - сказала артистка.
В то же время Каменских назвала украинский язык красивым и заявила, что, по ее мнению, Украина должна говорить по-украински. Она также подчеркнула, что хочет сама решать, на каком языке ей общаться и петь.
Слова певицы о "кисте" и совете вернуться к русскому вызвали волну саркастических реакций в соцсетях.
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