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Люди 14 сентября 2026, 14:02

Пивоваров не удержался и пошутил о "кисте" Каменских прямо на концерте

Этот момент во время выступления артиста особенно развеселил публику
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Артем Пивоваров, Настя Каменских (коллаж: Styler)
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Артем Пивоваров во время концерта в Виннице вспомнил резонансное заявление Насти Каменских об украинском языке и проблемах со здоровьем. Реплика артиста вызвала смех в зале.

Детальнее о том, что сказал Пивоваров, рассказывает Styler со ссылкой на видео в TikTok-аккаунте "Pivovarov.portal.fan".

Пивоваров высмеял кисту Каменских

Музыкант приехал в город с концертом. Во время исполнения песни "Там у тополі", которую он выпустил вместе с Настей Каменских в 2022 году, Пивоваров призвал зрителей петь погромче.

А потом вспомнил недавнюю историю певицы о проблемах со здоровьем после перехода на украинский.

"Ну, Винница! Только не говорите, что у вас киста!" - пошутил артист.

Судя по реакции зала, шутку публика восприняла положительно.

@pivovarov.portal.fan #артемпивоваров #вінниця оригінальний аудіозапис - ᴘɪᴠᴏᴠᴀʀᴏᴠ.ᴘᴏʀᴛᴀʟ.ꜰᴀɴ

Как отреагировали в сети

Поклонники Пивоварова оставили много одобрительных комментариев под видео:

  • "До меня только дошло, что это их общая песня"
  • "Молодец Артем"
  • "О, Артем в теме"
  • "Артем еще тот тролль"
  • "Топ"
  • "Красавчик, в теме".

Что Каменских сказала об украинском языке

Поводом для шутки стало резонансное заявление Насти Каменских в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Певица рассказала о своем опыте перехода на украинский язык. По ее словам, примерно через пол года общения на украинском она потеряла голос, а у нее якобы обнаружили кисту.

Каменских также заявила, что психолог посоветовала ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело якобы "не воспринимает" украинский.

"Я перешла на украинский язык и говорила исключительно на украинском языке полгода. И, представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос", - сказала артистка.

В то же время Каменских назвала украинский язык красивым и заявила, что, по ее мнению, Украина должна говорить по-украински. Она также подчеркнула, что хочет сама решать, на каком языке ей общаться и петь.

Слова певицы о "кисте" и совете вернуться к русскому вызвали волну саркастических реакций в соцсетях.

Настя Каменских Артем Пивоваров Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
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