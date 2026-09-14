Пивоваров не удержался и пошутил о "кисте" Каменских прямо на концерте

Пивоваров высмеял кисту Каменских

Музыкант приехал в город с концертом. Во время исполнения песни "Там у тополі", которую он выпустил вместе с Настей Каменских в 2022 году, Пивоваров призвал зрителей петь погромче.

А потом вспомнил недавнюю историю певицы о проблемах со здоровьем после перехода на украинский.

"Ну, Винница! Только не говорите, что у вас киста!" - пошутил артист.

Судя по реакции зала, шутку публика восприняла положительно.

Как отреагировали в сети

Поклонники Пивоварова оставили много одобрительных комментариев под видео:

"До меня только дошло, что это их общая песня"

"Молодец Артем"

"О, Артем в теме"

"Артем еще тот тролль"

"Топ"

"Красавчик, в теме".

Что Каменских сказала об украинском языке

Поводом для шутки стало резонансное заявление Насти Каменских в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Певица рассказала о своем опыте перехода на украинский язык. По ее словам, примерно через пол года общения на украинском она потеряла голос, а у нее якобы обнаружили кисту.

Каменских также заявила, что психолог посоветовала ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело якобы "не воспринимает" украинский.

"Я перешла на украинский язык и говорила исключительно на украинском языке полгода. И, представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос", - сказала артистка.

В то же время Каменских назвала украинский язык красивым и заявила, что, по ее мнению, Украина должна говорить по-украински. Она также подчеркнула, что хочет сама решать, на каком языке ей общаться и петь.

Слова певицы о "кисте" и совете вернуться к русскому вызвали волну саркастических реакций в соцсетях.