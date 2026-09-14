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Люди 14 вересня 2026, 14:02

Пивоваров не втримався і пожартував про "кісту" Каменських прямо на концерті

Цей момент під час виступу артиста особливо розвеселив публіку
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Артем Пивоваров, Настя Каменських (колаж: Styler)
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Артем Пивоваров під час концерту у Вінниці згадав резонансну заяву Насті Каменських про українську мову та проблеми зі здоров’ям. Репліка артиста викликала сміх у залі.

Детальніше про те, що сказав Пивоваров, розповідає Styler з посиланням на відео в TikTok-акаунті "Pivovarov.portal.fan".

Пивоваров висміяв кісту Каменських

Музикант приїхав до міста з концертом. Під час виконання пісні "Там у тополі", яку він випустив разом із Настею Каменських у 2022 році, Пивоваров закликав глядачів співати голосніше.

А потім згадав нещодавню історію співачки про проблеми зі здоров'ям після переходу на українську.

"Нумо, Вінниця! Тільки не кажіть, що у вас кіста!" - пожартував артист.

Судячи з реакції залу, жарт публіка сприйняла позитивно.

@pivovarov.portal.fan #артемпивоваров #вінниця оригінальний аудіозапис - ᴘɪᴠᴏᴠᴀʀᴏᴠ.ᴘᴏʀᴛᴀʟ.ꜰᴀɴ

Як відреагували у мережі

Прихильники Пивоварова залишили багато схвальних коментарів під відео:

  • "До мене тільки дійшло, шо це їхня спільна пісня"
  • "Молодець Артем"
  • "О, Артем у темі"
  • "Артем ще той троль"
  • "Топ"
  • "Красунчик, в темі".

Що Каменських сказала про українську мову

Приводом для жарту стала резонансна заява Насті Каменських в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Співачка розповіла про свій досвід переходу на українську мову. За її словами, приблизно через пів року спілкування українською вона втратила голос, а в неї нібито виявили кісту.

Каменських також заявила, що психолог порадила їй повернутися до російської мови, оскільки її тіло нібито "не сприймає" українську.

"Я перейшла на українську мову і говорила виключно українською мовою півроку. І, уявляєш, у мене вилізла кіста, і я втратила голос", - сказала артистка.

Водночас Каменських назвала українську красивою та заявила, що, на її думку, Україна має розмовляти українською. Вона також наголосила, що хоче сама вирішувати, якою мовою їй спілкуватися та співати.

Слова співачки про "кісту" та пораду повернутися до російської спричинили хвилю саркастичних реакцій у соцмережах.

Настя Каменських Артем Пивоваров Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
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