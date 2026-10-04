"Чувства не спрашивают": Ирина Билык заговорила о новой любви и показалась на видео с цветами

Что написала Ирина Билык

В новом видео Ирина Билык появилась с букетом цветов и неожиданно заговорила о возникающих чувствах, несмотря на обстоятельства. Певица отметила, что люди иногда встречаются "не в то время и не в тех обстоятельствах", однако чувства могут возникнуть независимо от ситуации.

"Чувства не спрашивают, уместно ли им появляться именно сейчас. Они просто приходят - и меняют все", - написала артистка.

В конце Билык поинтересовалась у подписчиков, верят ли они, что любовь способна победить любые обстоятельства. В то же время певица не объяснила, связано ли сообщение с событиями в ее личной жизни.

Что известно о личной жизни певицы

Билык не впервые поднимает тему любви в своих публикациях, однако о новых отношениях в последнее время публично не объявляла. На этот раз певица также не уточнила, имеют ли ее слова личный подтекст и связаны ли они с изменениями в ее личной жизни.

Громкие романы Ирины Билык

Личная жизнь Билык неоднократно оказывалась в центре внимания. В разные годы певица состояла в отношениях с продюсером Юрием Никитиным, моделью Андреем Оверчуком, а также хореографами Дмитрием Коляденко и Дмитрием Дикусаром.

Один из самых известных романов артистки связывал ее с Дмитрием Коляденко. Их отношения завершились в 2000-х годах, а впоследствии бывшие влюбленные еще не раз публично вспоминали друг друга. Недавно Билык рассказывала, что сейчас они не поддерживают общение.

В 2015 году Билык официально вышла замуж за фотографа Аслана Ахмадова. В том же году у пары родился сын Табриз, а в 2021 году певица сообщила о разводе. После этого новых серьезных отношений артистка публично не подтверждала.