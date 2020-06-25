22-річна "мільярдерка" потрапила у новий скандал: працівники ризикують померти від голоду

Кайлі Дженнер знову опинилася в центрі скандалу після нещодавнього гучного процесу, пов'язаного з позбавленням статусу наймолодшої мільярдерки у світі за версією видання Forbes. Тепер 22-річній американській бізнесвумен і моделі разом із сестрою Кендал Дженнер довелося зіткнутися зі звинуваченнями у не виплаті зарплати працівникам фабрики, що виробляє їх спільну лінію модного одягу бренду Kendall+Kylie.

Так, через місяць після наполегливих чуток про те, що бізнесвумен і молода мама підробляла податкові декларації, намагаючись завищити свій реальний заробіток, дівчатам довелося виправдовуватися за діяльність їх компанії та ставленні до працівників.

Кендалл і Кайлі Дженнер заперечують звинувачення у тому, що не платять фабриці, що виробляє їх спільну лінію модного одягу. Про це пише Teen Vogue.

Вони стверджують, що в ЗМІ просто невірно ідентифікували їх відносини з міжнародною компанією з виробництва одягу.

Так, 22 червня популярний паблік в Instagram Diet Prada опублікував пост із заголовком "Колишня "мільярдерка" Кайлі Дженнер і бренд одягу сестри Кендалл не будуть платити своїй фабриці".

Американську корпорацію Global Brands тоді помилково визначили як виробника лінії одягу Kendall+Kylie.

Некомерційна організація, експлуатуюча моду, закликала сестер Дженнер та інших знаменитостей заплатити робітникам фабрики за виконану працю напередодні пандемії COVID-19. Стверджувалося, що в ситуації з коронавірусом в контексті моди бренди та рітейлери масово скасовували вироблені і виробничі замовлення, що датувалися ще в лютому, використовуючи застереження про форс-мажор в контракті, щоб залишити їх безкарними та без будь-якої відповідальності перед постачальниками.

В результаті фабрики стикаються з серйозною кризою ліквідності, і жінки, які роблять одяг, опинилися в найбільш уразливому положенні. Більше не отримуючи зарплату, "попри те, що вони вже виконали роботу, ці жінки буквально ризикують померти від голоду".

Представник Kylie повідомив виданню, що "бренд Kendall+Kylie належить Canada Inc. Цей бренд не виробляється в Бангладеш. Так що (ці твердження) не точні".

На питання, які були відносини між Canada Inc. і Global Brands, представник Кайлі сказала: "У нас раніше були відносини з CAA-GBG багато років тому. Canada Inc. працювала з ними у відділі продажів в Європі та Південній Америці тільки для продажу", минуло вже "кілька років" з моменту їх робочих відносин. Вони також згадали, що Remake був повідомлений про це і "зняв бренд з сайту і нині видаляє свої поточні повідомлення в соціальних мережах".

Хоча до 23 червня Kendall+Kylie входили в список "Дитячі" бренди GBG, інший представник бренду підтвердив, що "вони не мають жодного відношення до GBG" і "працював над видаленням бренду з веб-сайту".

Global Brands також підтвердила Teen Vogue в електронному листі, що "логотип буде видалений з сайту".

Раніше повідомлялося, що 22-річна Кайлі Дженнер після позбавлення статусу мільярдерки стала найбільш високооплачуваною зіркою за версією Forbes.

Також говорилося про те, що Кайлі Дженнер на тлі скандалу про підробку декларацій навіть припинила тісне спілкування з матір'ю, підозрюючи її в змові з бухгалтерією.