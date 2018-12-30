"Банд*рівців" не можна звести з "ворошиловцями": український композитор зробив гучну заяву

Відео телеканал "Наш" (Youtube)

Володимир Бистряков сказав, що Україні потрібна федералізація, оскільки кожен з регіонів має власну ідеологію - це і є причиною конфліктів. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Наш".

Він стверджує, що половина людей в Україні почуває себе "у внутрішній еміграції", бо їм нав'язують зверху, на якій мові говорити, яких ідей дотримуватися, яку релігію сповідувати.

"Таке враження, що ми живемо, чи то в дурдомі, чи то в якомусь театрі абсурду", - сказав композитор.

На думку Бистрякова, людей, які шанують "бандерівців" не можна звести з тими хто має повагу до Клима Ворошилова (радянський военоначальник. - Ред.)

"Другий момент – федералізація. При якій райони будуть мати право на власну думку і на власну ідеологію. Тому що людей, які шанують "бан*еровцев", не можна звести з людьми, які шанують Клима Ворошилова. Разом їх звести не можна. Значить треба поставити на чолі кута повагу. Тоді можлива федералізація", – сказав він.

Скріншот відео: телеканал "Наш" (Youtube)

Висловився він і з приводу Криму. Бистряков говорить, що люди в Криму провели референдум і зробили свій вибір, який потрібно поважати.

Композитор вважає - створюється враження, що рішення, які приймаються в Україні, завжди спрямовані на те, щоб "напаскудити Росії". Починаючи від заборони на в'їзд російських артистів, і закінчуючи перейменуванням вулиць.

"Ми працюємо не для себе, ми працюємо на "гудок"... Щоб вони там десь знали, щоб вони подавилися", - зазначив Бистряков.

Нагадаємо, активістку Українського культурного центру в анексованому Криму змусили звільнитися.

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