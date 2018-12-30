"Банд*ровцев" нельзя свести с "ворошиловцами": украинский композитор сделал громкое заявление

Видео телеканал "Наш" (Youtube)

Владимир Быстряков сказал, что Украине нужна федерализация, так как каждый из регионов имеет собственную идеологию - это и есть причиной конфликтов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

Он утверждает, что половина людей в Украине чувствует себя "во внутренней эмиграции", так как им сверху навязывают, на каком языке говорить, каких идей придерживаться, какую религию исповедовать.

"Такое впечатление, чот мы живем, то ли в дурдоме, то ли в каком-то театре абсурда", - сказал композитор.

По мнению Быстрякова, людей, которые почитают "бандеровцев" нельзя свести с теми кто питает уважение к Климу Ворошилову (советский военоначальник. - Ред.)

"Второй момент – федерализация. При которой районы будут иметь право на собственное мнение и на собственную идеологию. Потому что людей, которые почитают "бан*еровцев", нельзя свести с людьми, которые почитают Клима Ворошилова. Вместе их свести нельзя. Значит надо поставить во главе угла уважение. Тогда возможна федерализация", – сказал он.

Скриншот видео: телеканал "Наш" (Youtube)

Высказался он и по поводу Крыма. Быстряков говорит, что люди в Крыму провели референдум и сделали свой выбор, который нужно уважать.

Композитор считает - создается впечатление, что решения, которые принимаются в Украине, всегда направлены на то, чтобы "нагадить России". Начиная от запрета на въезд российских артистов, и заканчивая переименованием улиц.

"Мы работаем не для себя, мы работаем на "гудок"... Чтоб они там где-то знали, чтоб они там подавились", - отметил Быстряков.

Напомним, активистку Украинского культурного центра в аннексированном Крыму вынудили уволиться.

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