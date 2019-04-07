Хворі на голову: Доктор Комаровський дав жорстку відсіч хейтерам (відео)

Доктор Комаровський, який веде кілька каналів і має багатомільйонну армію передплатників, жорстко відповів хейтерам. Педіатр вважає, що незважаючи на їхню грубість і погані моральні якості, відгороджувати їх від безкоштовного отримання життєво важливої інформації не можна. Про це він розповів у своєму блозі.

Євген Комаровський зазначає, що велика частина ненависті до нього виражається під публікаціями про вакцинацію, гомеопатю та грудне вигодовування.

"Є велика кількість людей, які намагаються вчити нас яку батьківщину треба любити, що таке добре, що таке погано, при чому іноді ці коментарі настільки мерзенні, що просто багато чого хочеться. І в цьому зв'язку я отримую багато листів: "а чому ви не блокуєте цих мерзотників?". До речі, подібні листи виникають з приводу гомеопатії, відвертого хамства в області вакцинації, будь-який пост про грудне вигодовування під гаслом: "що може знати Комаровський? У нього ж немає грудей, треба з ним щось робити". І при чому, там люди переходять усі допустимі норми моралі і етики", - розповів лікар.

Найвідоміший педатр розповів, чому він не блокує і не видаляє хейтерів зі своїх інформаційних блогів.

"Я намагаюся чітко розділяти себе як людину, у якої є захоплення, друзі, особисте життя, і себе як лікаря Комаровського. Для тих, кому я цікавий як людина, існує мій канал, мій YouTube", - зазначає лікар.

Він також сказав, що на особистих сторінках він при будь-якому натяку на образу додає хейтерів в чорний список.

"Як тільки там буде хамство, незгода, чого я на власному каналі повинен терпіти всяких хворих на голову товаришів? Тому вони тут же блокуються і там нічого такого в принципі не може бути", - зауважив він.

Комаровський розповів, чому не стане видаляти хейтеров зі сторінок інформаційних блогів.

"Є конкретна людина, яка незгодна з моєю позицією щодо вакцинації. Ну Бог з нею, ну не дав їй Бог там мізків, щоб вона це зрозуміла. Але діти ж не винні в тому, що у них такі батьки. А якщо йому знадобиться інформація з невідкладної допомоги або з антибіотикотерапії, або за отиту, чи запалення легенів? Ну чому через те, що я з ним не згоден, або він зі мною не згоден я повинен позбавляти його доступу до купи потрібної інформації, яка може знадобитися в будь-який момент?" – вважає доктор.

Доктор Комаровський жорстко відповів хейтерам (відео: youtube.com)

Раніше Комаровський розповів батькам, що розмови про те, що вітамін С зміцнює імунітет дитини сильно перебільшені і надмірне споживання аскорбінової кислоти може навіть зашкодити дитячому організму.

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