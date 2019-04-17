Людина-епоха: помер легендарний український дисидент

Валентин Мороз був одним з лідерів національного руху
Валентин Мороз помер у Львові 16 квітня через день після свого 83-ліття. Легендарний український дисидент, історик, політв'язень, автор понад 100 наукових праць був одним з лідерів національного руху. Відомий письменник Павло Вольвач на своїй сторінці в Facebook повідомив, що це сталося вчора ввечері.
Журналіст Вахтанг Кіпіані опублікував в мережі фотографію 4-річної давності, на якій Мороз тримає в руках портрет товариша по табору Левка Лук'яненка.
Валентин Мороз (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)
"Сумна новина. Сьогодні помер Валентин Мороз. Його чин і творчість на мене і моє світоглядне формування справили незатертий вплив. Ще вчора вітали з днем народження. Дякую долі за знайомство і можливість долучитися до видання і поширення його творів", - написав редактор газети "Шлях перемоги" Віктор Рог.
Валентин Мороз був доктором Гуманітарних наук (Honoris Causa) Державного Коледжу Джерсі, членом Об'єднання українських письменників "Слово".
Валентина Мороза вважають одним з найрадикальніших представників українського національного руху. Він народився 15 квітня 1936 року в селі Холонів Горохівського району Волинської області. Знаменитий дисидент написав понад 30 книг.
У вересні 1965 року його заарештували і засудили за антирадянську агітацію і пропаганду до 4 років таборів. Валентин відбував покарання в Мордовії. Там же він написав і видав свою роботу "Репортаж із заповідника імені Берія".
Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)
За словами Валентина Мороза, 60-ті роки були "революцією поетів", "першою хвилею українського відродження після довгої зими сталінізму".
Влітку 1970 року Мороза знову заарештували за філософський волюнтаризм та винесли жорстокий вирок - 14 років. Це викликало гостру негативну реакцію не лише в Україні, але і за її межами. На захист Валентина Мороза виступили Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Іван Світличний, Зіновія Франко, Євген Сверстюк та інші представники інтелігенції. Все сталося понад 40 протестів, в США і Канаді біля радянських посольств і консульств.
Нарешті після 5-місячного голодування в 1979 році під тиском світової громадськості радянська влада обміняла Мороза та ще чотирьох дисидентів на двох радянських агентів КДБ. В ніч на 28 квітня 1979 року в Нью-Йоркському аеропорту ім. Кеннеді представники радянської влади обміняли п'ятьох політв'язнів - А. Гінзбурга, Г. Вінса, В. Мороза, М. Димшиця і Е. Кузнецова - на радянських громадян Черняєва та Енгера, колишніх службовців ООН, засуджених у США на великі терміни за звинуваченням у шпигунстві.
Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)
У мережі українці сумують про смерть легендарного дисидента і знаменитого історика, який справив значний вплив на світогляд української інтелігенції.
Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)
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