Людина-епоха: помер легендарний український дисидент

Ілюстративне фото: свічки (РБК-Україна)

Валентин Мороз був одним з лідерів національного руху

Валентин Мороз помер у Львові 16 квітня через день після свого 83-ліття. Легендарний український дисидент, історик, політв'язень, автор понад 100 наукових праць був одним з лідерів національного руху. Відомий письменник Павло Вольвач на своїй сторінці в Facebook повідомив, що це сталося вчора ввечері.

Журналіст Вахтанг Кіпіані опублікував в мережі фотографію 4-річної давності, на якій Мороз тримає в руках портрет товариша по табору Левка Лук'яненка.

Валентин Мороз (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

"Сумна новина. Сьогодні помер Валентин Мороз. Його чин і творчість на мене і моє світоглядне формування справили незатертий вплив. Ще вчора вітали з днем народження. Дякую долі за знайомство і можливість долучитися до видання і поширення його творів", - написав редактор газети "Шлях перемоги" Віктор Рог.

Валентин Мороз був доктором Гуманітарних наук (Honoris Causa) Державного Коледжу Джерсі, членом Об'єднання українських письменників "Слово".

Валентина Мороза вважають одним з найрадикальніших представників українського національного руху. Він народився 15 квітня 1936 року в селі Холонів Горохівського району Волинської області. Знаменитий дисидент написав понад 30 книг.

У вересні 1965 року його заарештували і засудили за антирадянську агітацію і пропаганду до 4 років таборів. Валентин відбував покарання в Мордовії. Там же він написав і видав свою роботу "Репортаж із заповідника імені Берія".

Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)

За словами Валентина Мороза, 60-ті роки були "революцією поетів", "першою хвилею українського відродження після довгої зими сталінізму".

Влітку 1970 року Мороза знову заарештували за філософський волюнтаризм та винесли жорстокий вирок - 14 років. Це викликало гостру негативну реакцію не лише в Україні, але і за її межами. На захист Валентина Мороза виступили Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Іван Світличний, Зіновія Франко, Євген Сверстюк та інші представники інтелігенції. Все сталося понад 40 протестів, в США і Канаді біля радянських посольств і консульств.

Нарешті після 5-місячного голодування в 1979 році під тиском світової громадськості радянська влада обміняла Мороза та ще чотирьох дисидентів на двох радянських агентів КДБ. В ніч на 28 квітня 1979 року в Нью-Йоркському аеропорту ім. Кеннеді представники радянської влади обміняли п'ятьох політв'язнів - А. Гінзбурга, Г. Вінса, В. Мороза, М. Димшиця і Е. Кузнецова - на радянських громадян Черняєва та Енгера, колишніх службовців ООН, засуджених у США на великі терміни за звинуваченням у шпигунстві.

Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)

У мережі українці сумують про смерть легендарного дисидента і знаменитого історика, який справив значний вплив на світогляд української інтелігенції.

Помер Валентин Мороз. Його "Серед снігів" після прочитання, напевно, перевернув не тільки мій світ... Вічна пам'ять незламним.

Спочивай з Богом! Вічна пам'ять!

Як і Тарас Шевченко, помер Валентин Мороз на наступний день після свого дня народження. Але в ув'язненні він провів 14 років, а не 10, як Тарас Шевченко.

Потроху йдуть ті, хто крок за кроком перетворював населення України український народ.

Львів осиротів великими... 16 квітня, на 84-му році життя Він відійшов до Господа... Валентин Мороз свідомо обрав свій тернистий шлях боротьби за Україну і українців ще з юнацьких років... Ми повинні пам'ятати, що ми вічні на цій землі, тільки її збережемо! Як прагнув і робив Валентин Мороз. Світла пам'ять! Співчуття родині та близьким.

Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)

Як повідомлялося раніше, 2 березня на 67-му році життя через важку хворобу помер Василь Портяк, син легендарного воїна УПА. Він був відомим українським письменником, сценаристом і прозаїком.

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