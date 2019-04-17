Человек-эпоха: умер легендарный украинский диссидент

Иллюстративное фото: свечи (РБК-Украина)

Валентин Мороз был одним из лидеров национального движения

Валентин Мороз умер во Львове 16 апреля через день после своего 83-летия. Легендарный украинский диссидент, историк, политзаключенный и автор более 100 научных трудов был одним из лидеров национального движения. Известный писатель Павел Вольвач на своей странице в Facebook сообщил, что это произошло вчера вечером.

Журналист Вахтанг Кипиани опубликовал в сети фотографию 4--летней давности, на которой Мороз держит в руках портрет товарища по лагерю Левко Лукьяненко.

Валентин Мороз (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

"Печальная новость. Сегодня умер Валентин Мороз. Его чин и творчество на меня и мое мировоззренческое формирования произвели незатертое влияние. Еще вчера поздравляли с днем рождения. Благодарю судьбу за знакомство и возможность приобщиться к изданию и распространение его произведений", - написал редактор газеты "Шлях перемоги" Виктор Рог.

Валентин Мороз был доктором Гуманитарных наук (Honoris Causa) Государственного Колледжа Джерси, членом Объединения украинских писателей "Слово".

Валентина Мороза считают одним из самых радикальных представителей украинского национального движения. Он родился 15 апреля 1936 года в селе Холонов Гороховского района в Волынской области. Знаменитый диссидент написал более 30 книг.

В сентябре 1965 года его арестовали и осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду к 4 годам лагерей. Валентин отбывал наказание в Мордовии. Там же он написал и издал свою работу "Репортаж из заповедника имени Берия".

Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)

По словам Валентина Мороза, 60-е годы были "революцией поэтов", "первой волной украинского возрождения после долгой зимы сталинизма".

Летом 1970 года Мороза снова арестовали за философский волюнтаризм и вынесли жестокий приговор - 14 лет. Это вызвало острую негативную реакцию не только в Украине, но и за ее пределами. В защиту Валентина Мороза выступили Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Иван Светличный, Зиновия Франко, Евгений Сверстюк и другие представители интеллигенции. Всего произошло более 40 протестов, в США и Канаде у советских посольств и консульств.

Наконец после 5-месячного голодания в 1979 году под давлением мировой общественности советская власть обменяла Мороза и еще четырех диссидентов на двух советских агентов КГБ. В ночь на 28 апреля 1979 года в Нью-Йоркском аэропорту им. Кеннеди представители советских властей обменяли пятерых политзаключенных - А. Гинзбурга, Г. Винса, В. Мороза, М. Дымшица и Е. Кузнецова - на советских граждан Черняева и Енгера, бывших служащих ООН, осужденных в США на большие сроки за обвинению в шпионаже.

Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)

В сети украинцы грустят о кончине легендарного диссидента и знаменитого историка, который оказал значительное влияние на мировозрение украинской интеллигенции.

Умер Валентин Мороз. Его "Среди снегов" после прочтения, наверное, перевернул не только мой мир... Вечная память несокрушимым.

Покойся с Богом! Вечная память!

Как и Тарас Шевченко, умер Валентин Мороз на следующий день после своего дня рождения. Но в заключении он провел 14 лет, а не 10, как Тарас Шевченко.

Понемногу уходят те, кто шаг за шагом превращал население Украины в украинский народ.

Львов осиротел великими... 16 апреля, на 84-м году жизни Он отошел к Господу... Валентин Мороз сознательно выбрал свой тернистый путь борьбы за Украину и украинцев еще с юношеских лет... Мы должны помнить, что мы вечные на этой земле, только ее сохраним! Как стремился и делал Валентин Мороз. Светлая память! Соболезнования семье и близким.

Фото: Валентин Мороз (ukrnationalism.com)

Как сообщалось ранее, 2 марта на 67-м году жизни из-за тяжелой болезни умер Василий Портяк, сын легендарного воина УПА. Он был известным украинским писателем, сценаристом и прозаиком.

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