"Доказів немає": у мережі Уляну Супрун рознесли за "чоловічий грип"

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Супрун розповіла, як захиститися від грипу

Чоловік та жінка — різні істоти, тому ми по-різному можемо відчувати біль. Особливо цікавим є феномен "чоловічого грипу", який більшість жінок сприймає як перебільшення класичних симптомів застуди. Уляна Супрун розповіла про цей феномен і нагадала, як захистити себе від грипу у своїй публікації у Facebook.

"Є феномен, що пояснює таку поведінку — “чоловічий грип” або англійською “man flu”. Коли чоловіки схильні “перебільшувати” симптоми застуди, невеликої слабкості чи легкі симптоми грипу, в більшості випадків навіть демонструвати відверту безпорадність. Для жінок цей стан має свою назву — звичайна застуда", – пише Супрун.

В. о. міністра охорони здоров'я також додала, що цей феномен досліджується, можливо жінки та чоловіки по-різному відчувають хвороби.

"Дослідники шукають наукове підґрунтя цього феномену. Адже деякі хвороби та стани дійсно відрізняються між чоловіками та жінками. До прикладу, біль через ішемічну хворобу серця ми відчуваємо по-різному — чоловіки, як правило, мають класичний "ударний" біль у грудях, а жінки частіше відчувають нетипові симптоми, такі як нудота або задишка. Так само може бути із застудою та грипом. Поки великих репрезентативних досліджень на цю тему немає. Більшість результатів досліджень зібрані в цьому огляді", — додала вона.

Супрун розповіла, що є дані, що свідчать про різну реакцію чоловіків та жінок на грип та застуду.

"Жінки можуть мати іншу реакцію на вакцини, які захищають від грипу. В дослідженні щеплення від грипу викликало більше місцевих і системних реакцій та кращу імунну відповідь у жінок. Тестостерон може відігравати певну роль в цьому процесі, оскільки чоловіки з вищим рівнем тестостерону, мали більш низький рівень антитіл. В одному з досліджень, в якому аналізували дані за 6 років — дорослі чоловіки мали більш високий ризик госпіталізації через грип, ніж жінки. Було виявлено, що чоловіки частіше помирають від грипу у порівнянні з жінками, незалежно від інших наявних захворювань. В цілому науковці схиляються до того, що різниця у хворобі та відчутті симптомів може виникати через гормональні відмінності. Втім, ще потрібно багато досліджень, аби краще дослідити ці відмінності та їхній вплив на імунну систему", — пише вона.

Супрун також розповіла, що потрібно робити, щоб захистити себе від грипу.

Вакцинація. Щеплення можна робити протягом всього епідсезону. Гігієна. Часто та ретельно мийте руки. Свіже повітря. Завжди провітрюйте приміщення та за можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі. Намагайтесь менше часу перебувати в місцях великого скупчення людей. Харчування. Збалансовано харчуйтесь, повноцінно спіть та залишайтесь фізично активні — це також ефективна профілактика хвороб. Відпочінок. Залишайтеся вдома, якщо захворіли. Так ви зможете захистити себе від ускладнень, які може спричинити хвороба, та не передасте інфекцію іншим. Правильне лікування. Не лікуйте грип самостійно! Обов’язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

У коментарях Уляну Супрун розкритикували, сказавши, що занадто мало доказів, щоб стверджувати про реальність такого явища.

"Давайте все ж таки не нести хрінь всяку про чоловічий і жіночий грип. Виглядає це убогенько. У кожної людини, не залежно від статі свій поріг чутливості, хвороба розвивається по-різному залежно від стану здоров'я, а ще у нашому дибільному суспільстві чоловікам часто не пристало висловлювати свої переживання чи емоції і вони або приглушують їх, або навпаки дають волю, тому все це досить відносно. І, думаю, що точно не варто маніпулювати цими поняттями. Мій батько застудився і вочевидь, що не дуже надав цьому значення, в результаті його на ношах виносили у швидку і за два тижні він помер у лікарні. Класичний випадок, застудитися на новорічні свята потрапити до лікарні і померти там, бо у всіх же свято, а нормальну діагностику можна і після свят провести, за умови якщо це ще комусь потрібно буде звісно", — пише користувачка мережі Людмила Шелест.

"Я вас взагалі по життю обожнюю, пані Уляна. Але. Ось тут категорично не згодна. Різниця у вихованні хлопчиків і дівчаток. Причому в невиказаних виховних посиланнях, часто в "прихованих посланнях". Які для дівчаток звучать як "не цукрова, не розвалишся". Жінки звикли орати, зціпивши зуби, і соромитися навіть випадково видати своє нездужання, не те що вголос поскаржитися, і тим більше вже "лягти і помирати". Хіба що з температурою за 40 організм сам її звалить, і то вона у напіввідключці буде відчувати провину, що чоловік не годований і посуд не мита. Так що ось цей ось "чоловічий грип" ... Це просто те, що жінки не можуть собі дозволити", — пише Ганна Величко.

"Фігня про чоловічий грип насправді. Доказів немає, зате є ниючі чоловіки. І пора б у 21 столітті вже не говорити нісенітниці в дусі "жінки з Венери, чоловіки з Марса". Просто деяким чоловікам хочеться понити, і щоб їх пообслуговували, пронос з ними, як з малюками. А жінкам нити і помирати з температурою 37.2 колись, на жаль", — додав користувач з ніком Hierodula Grandis.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

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Відео: РБК-Україна