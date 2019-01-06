"Доказів немає": у мережі Уляну Супрун рознесли за "чоловічий грип"

Супрун розповіла, як захиститися від грипу
Чоловік та жінка — різні істоти, тому ми по-різному можемо відчувати біль. Особливо цікавим є феномен "чоловічого грипу", який більшість жінок сприймає як перебільшення класичних симптомів застуди. Уляна Супрун розповіла про цей феномен і нагадала, як захистити себе від грипу у своїй публікації у Facebook.
"Є феномен, що пояснює таку поведінку — “чоловічий грип” або англійською “man flu”. Коли чоловіки схильні “перебільшувати” симптоми застуди, невеликої слабкості чи легкі симптоми грипу, в більшості випадків навіть демонструвати відверту безпорадність. Для жінок цей стан має свою назву — звичайна застуда", – пише Супрун.
В. о. міністра охорони здоров'я також додала, що цей феномен досліджується, можливо жінки та чоловіки по-різному відчувають хвороби.
"Дослідники шукають наукове підґрунтя цього феномену. Адже деякі хвороби та стани дійсно відрізняються між чоловіками та жінками. До прикладу, біль через ішемічну хворобу серця ми відчуваємо по-різному — чоловіки, як правило, мають класичний "ударний" біль у грудях, а жінки частіше відчувають нетипові симптоми, такі як нудота або задишка. Так само може бути із застудою та грипом. Поки великих репрезентативних досліджень на цю тему немає. Більшість результатів досліджень зібрані в цьому огляді", — додала вона.
Супрун розповіла, що є дані, що свідчать про різну реакцію чоловіків та жінок на грип та застуду.
"Жінки можуть мати іншу реакцію на вакцини, які захищають від грипу. В дослідженні щеплення від грипу викликало більше місцевих і системних реакцій та кращу імунну відповідь у жінок. Тестостерон може відігравати певну роль в цьому процесі, оскільки чоловіки з вищим рівнем тестостерону, мали більш низький рівень антитіл. В одному з досліджень, в якому аналізували дані за 6 років — дорослі чоловіки мали більш високий ризик госпіталізації через грип, ніж жінки. Було виявлено, що чоловіки частіше помирають від грипу у порівнянні з жінками, незалежно від інших наявних захворювань. В цілому науковці схиляються до того, що різниця у хворобі та відчутті симптомів може виникати через гормональні відмінності. Втім, ще потрібно багато досліджень, аби краще дослідити ці відмінності та їхній вплив на імунну систему", — пише вона.
Супрун також розповіла, що потрібно робити, щоб захистити себе від грипу.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun
У коментарях Уляну Супрун розкритикували, сказавши, що занадто мало доказів, щоб стверджувати про реальність такого явища.
"Давайте все ж таки не нести хрінь всяку про чоловічий і жіночий грип. Виглядає це убогенько. У кожної людини, не залежно від статі свій поріг чутливості, хвороба розвивається по-різному залежно від стану здоров'я, а ще у нашому дибільному суспільстві чоловікам часто не пристало висловлювати свої переживання чи емоції і вони або приглушують їх, або навпаки дають волю, тому все це досить відносно. І, думаю, що точно не варто маніпулювати цими поняттями. Мій батько застудився і вочевидь, що не дуже надав цьому значення, в результаті його на ношах виносили у швидку і за два тижні він помер у лікарні. Класичний випадок, застудитися на новорічні свята потрапити до лікарні і померти там, бо у всіх же свято, а нормальну діагностику можна і після свят провести, за умови якщо це ще комусь потрібно буде звісно", — пише користувачка мережі Людмила Шелест.
"Я вас взагалі по життю обожнюю, пані Уляна. Але. Ось тут категорично не згодна. Різниця у вихованні хлопчиків і дівчаток. Причому в невиказаних виховних посиланнях, часто в "прихованих посланнях". Які для дівчаток звучать як "не цукрова, не розвалишся". Жінки звикли орати, зціпивши зуби, і соромитися навіть випадково видати своє нездужання, не те що вголос поскаржитися, і тим більше вже "лягти і помирати". Хіба що з температурою за 40 організм сам її звалить, і то вона у напіввідключці буде відчувати провину, що чоловік не годований і посуд не мита. Так що ось цей ось "чоловічий грип" ... Це просто те, що жінки не можуть собі дозволити", — пише Ганна Величко.
"Фігня про чоловічий грип насправді. Доказів немає, зате є ниючі чоловіки. І пора б у 21 столітті вже не говорити нісенітниці в дусі "жінки з Венери, чоловіки з Марса". Просто деяким чоловікам хочеться понити, і щоб їх пообслуговували, пронос з ними, як з малюками. А жінкам нити і помирати з температурою 37.2 колись, на жаль", — додав користувач з ніком Hierodula Grandis.
Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun
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Відео: РБК-Україна