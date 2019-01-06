"Доказательств нет": в сети Уляну Супрун разнесли за "мужской грипп"

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Супрун рассказала, как защититься от гриппа

Мужчина и женщина — разные существа, поэтому мы по-разному можем чувствовать боль. Особенно интересным является феномен "мужского гриппа", который большинство женщин воспринимает как преувеличение классических симптомов простуды. Ульяна Супрун рассказала об этом феномене и напомнила, как защитить себя от гриппа в своей публикации в Facebook.

"Есть феномен, который объясняет такое поведение — “мужской грипп” или на английском “man flu”. Когда мужчины склонны “преувеличивать” симптомы простуды, небольшой слабости или легкие симптомы гриппа, в большинстве случаев даже демонстрировать откровенную беспомощность. Для женщин это состояние имеет свое название — обычная простуда", – пишет Супрун.

И. о. министра здравоохранения также добавила, что этот феномен исследуется, возможно женщины и мужчины по-разному чувствуют болезни.

"Исследователи ищут научное обоснование этого феномена. Ведь некоторые болезни и состояния действительно отличаются между мужчинами и женщинами. К примеру, боль из-за ишемической болезни сердца мы ощущаем по-разному — мужчины, как правило, имеют классическую "ударную" боль в груди, а женщины чаще испытывают нетипичные симптомы, такие как тошнота или одышка. Так же может быть с простудой и гриппом. Пока крупных репрезентативных исследований на эту тему нет. Большинство результатов исследований собраны в этом обзоре", — добавила она.

Супрун рассказала, что есть данные, свидетельствующие о разной реакции мужчин и женщин на грипп и простуду.

"Женщины могут иметь другую реакцию на вакцины, которые защищают от гриппа. В исследовании прививки от гриппа вызвало больше местных и системных реакций и лучший иммунный ответ у женщин. Тестостерон может играть определенную роль в этом процессе, поскольку мужчины с высоким уровнем тестостерона, имели более низкий уровень антител. В одном из исследований, в котором анализировали данные за 6 лет — взрослые мужчины имели более высокий риск госпитализации из-за гриппа, чем женщины. Было выявлено, что мужчины чаще умирают от гриппа по сравнению с женщинами, независимо от других имеющихся заболеваний. В целом ученые склоняются к тому, что разница в болезни и ощущении симптомов может возникать из-за гормональных различий. Впрочем, еще нужно много исследований, чтобы лучше исследовать эти различия и их влияние на иммунную систему", — пишет она.

Супрун также рассказала, что нужно делать, чтобы защитить себя от гриппа.

Вакцинация. Прививки можно делать в течение всего эпидсезона. Гигиена. Часто и тщательно мойте руки. Свежий воздух. Всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе. Старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей. Питание. Сбалансировано питайтесь, полноценно спите и будьте физически активны — это также эффективная профилактика болезней. Відпочінок. Оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые может вызвать болезнь, и не передадите инфекцию другим. Правильное лечение. Не лечите грипп самостоятельно! Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Скриншот поста учетной записи facebook.com/ulanasuprun

В комментариях Уляну Супрун раскритиковали, сказав, что слишком мало доказательств, чтобы утверждать о реальности такого явления.

"Давайте все же не нести хрень всякую про мужской и женский грипп. Выглядит это убогенько. У каждого человека, не зависимо от пола свой порог чувствительности, болезнь развивается по-разному в зависимости от состояния здоровья, а еще в нашем дибильном обществе мужчинам часто не пристало выражать свои переживания или эмоции и они или приглушают их, или наоборот дают волю, поэтому все это достаточно относительно. И, думаю, что точно не стоит манипулировать этими понятиями. Мой отец простудился и очевидно, что не очень придал этому значение, в результате его на носилках выносили в скорую и через две недели он умер в больнице. Классический случай, простудиться на новогодние праздники попасть в больницу и умереть там, потому что у всех же праздник, а нормальную диагностику можно и после праздников провести, при условии если это еще кому-то нужно будет конечно", — пишет пользовательница сети Людмила Шелест.

"Я вас вообще по жизни обожаю, госпожа Уляна. Но. Вот тут категорически не согласна. Разница в воспитании мальчиков и девочек. Причем в невысказанных воспитательных ссылках, часто в "скрытых посланиях". Которые для девочек звучат как "не сахарная, не розвалишся". Женщины привыкли пахать, стиснув зубы, и стесняться даже случайно выдать свое недомогание, не то что вслух пожаловаться, и тем более уже "лечь и умирать". Разве что с температурой за 40 организм сам ее свалит, и то она в полуотключке будет чувствовать вину, что муж не кормленый и посуда не мыта. Так что вот этот вот "мужской грипп" ... Это просто то, что женщины не могут себе позволить", — пишет Анна Величко.

"Фигня про мужской грипп на самом деле. Доказательств нет, зато есть ноющие мужчины. И пора бы в 21 веке уже не говорить ерунды в духе "женщины с Венеры, мужчины с Марса". Просто некоторым мужчинам хочется поныть, и чтобы их пообслуживали, поносились с ними, как с малышами. А женщинам ныть и умирать с температурой 37.2 некогда, к сожалению", — добавил пользователь с ником Hierodula Grandis.

Скриншоты комментариев поста учетной записи facebook.com/ulanasuprun

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Видео: РБК-Украина