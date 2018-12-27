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Супрун розповіла українцям, як спростити готування на Новий рік

STYLERЖиття    27.12.2018 - 15:20
Супрун розповіла українцям, як спростити готування на Новий рік
Ілюстративне фото (twitter.com/restoran.ua)

В. о. міністра розкритикувала традиційні страви та дала поради, як їх поліпшити

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила українцям, які страви варто включити в новорічне меню і як зробити їх більш корисними і здоровими. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун перерахувала всі страви, які найчастіше стоять на святкових столах і попередила, що весь цей список може стати небезпечним, особливо якщо з'їсти всі ці смаколики відразу.

Крім того, вона зазначила, що багатогодинні стояння на кухні перед святами і біганина по магазинах не додадуть здоров'я.

"Довге стояння на ногах, без руху і роботи м'язів, що викликає біль у суглобах і набряк вен. Висока температура і недолік кисню на кухні є причиною головного болю і навіть підвищення тиску. Шум, опіки, багатозадачність, важкі сумки і витрати грошей – нічого з цього здоров'я вам не додасть. Зробіть то саме, але трохи простіше і здоровіше", - написала в. про. міністра.

У традиційному салаті "Олів'є" Супрун запропонувала магазинний майонез замінити домашнім, а краще – сметаною, додати більше моркви, замість ріпчастої цибулі взяти зелену, замість солоних огірків – свіжі, а ковбасу замінити відвареним м'ясом. Також в цей салат вона запропонувала додати солону скумбрію і використовувати його замість гарніру, так як він дуже насичений і калорійний.

Замість традиційного салату "Шуба", Супрун рекомендує готувати окремо оселедець або скумбрію, і окремо – вінігрет. В якості гарніру вона запропонувала запечені овочі – картоплю, селеру, пастернак, моркву і гарбуз.

М'ясо на свята, в. о. міністра рекомендує запікати, а не смажити. А в якості соусу використовувати соус з перемеленої журавлини або гірчиці в зернах і йогурту.

Холодець Супрун зазначила, як корисне блюдо і порадила додати в нього овочевий салат.

Всі покупні ковбаси та шинку в. о. міністра забракувала і порекомендувала не їсти.

Крім того, вона порадила зварити на свята першу страву – курячий або рибний бульйон, борщ, так як супи сприяють травленню і утримують від переїдання. Також у суп є джерело мікроелементів і доступних поживних речовин, які знадобляться організму на період похмілля.

 

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповіли, як вибрати продукти до новорічного столу.

А також розповідали вісім правил безпечного користування ялинки в будинку.

Відео: РБК-Україна

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