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Супрун рассказала украинцам, как упростить готовку на Новый год

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 15:20
Супрун рассказала украинцам, как упростить готовку на Новый год
Иллюстративное фото (twitter.com/restoran.ua)

И. о. министра раскритиковала традиционные блюда и дала советы, как их улучшить

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун объяснила украинцам, какие блюда стоит включить в новогоднее меню и как их сделать более полезными и здоровыми. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун перечислила все блюда, которые чаще всего стоят на праздничных столах и предупредила, что весь это список может стать опасным, особенно если съесть все эти вкусности сразу.

Кроме того, она отметила, что многочасовые стояния на кухне перед праздниками и беготня по магазинам не добавят здоровья.

"Долгое стояние на ногах, без движения и работы мышц, вызывает боль в суставах и отек вен. Высокая температура и недостаток кислорода на кухне является причиной головной боли и даже повышения давления. Шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и расходы денег – ничего из этого здоровья вам не прибавит. Сделайте тоже, но немного проще и здоровее", - написала и. о. министра.

В традиционном салате "Оливье" Супрун предложила магазинный майонез заменить домашним, а лучше – сметаной, добавить больше моркови, вместо репчатого лука взять зеленый, вместо соленых огурцов – свежие, а колбасу заменить отварным мясом. Также в этот салат она предложила добавить соленую скумбрию и использовать его вместо гарнира, так как он очень насыщенный и калорийный.

Вместо традиционного салата "Шуба", Супрун рекомендует готовить отдельно сельдь или скумбрию, и отдельно – винигрет. В качестве гарнира она предложила запеченные овощи – картофель, сельдерей, пастернак, морковь и тыкву.

Мясо на праздники, и. о. министра рекомендует запекать, а не жарить. А в качестве соуса использовать соус из перемолотой клюквы или горчицы в зернах и йогурта.

Холодец Супрун отметила, как полезное блюдо и посоветовала добавить в него овощной салат.

Все покупные колбасы и ветчину и. о. министра забраковала и порекомендовала на есть.

Кроме того, она посоветовала сварить на праздники первое блюдо – куриный или рыбный бульон, борщ, так как супы способствуют пищеварению и удерживают от переедания. Также суп - источник микроэлементов и доступных питательных веществ, которые понадобятся организму на период похмелья.

 

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина

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