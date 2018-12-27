Екс-президент Польщі відзначився несподіваним висловлюванням про Путіна

Колаж РБК-Україна

Він вважає, що для того, щоб спілкуватися з президентом РФ, потрібно мати достатню аргументацію

Колишній президент Польщі Лех Валенса поділився своїми спогадами про екс-президента РФ Бориса Єльцина і висловив свою думку про нинішнього президента Росії Володимира Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю для російського видання "РИА новости".

Валенса зізнався, що він пояснював Єльцину, що Росія не повинна притягувати до себе інші країни насильно, а країни повинні намагатися виглядати і вести себе так, щоб з ними хотіли дружити.

"У Росії дуже багато проблем. Вона звикла бути супердержавою і не може знайти себе в новій дійсності. Я Єльцину пояснив, і він мене зрозумів. Я йому говорив: "Росія – це прекрасна країна. Росія – це як автомобіль Merceres, Ford – красивий. Але ви на цей гарний автомобіль навантажили якихось коробок, крісел, як при переїзді. І Росії взагалі не видно. Відкинь всі ці коробки, всі ці республіки. Якщо хочуть прийти до Росії, то повинні добре виглядати, повинні просити Росію, а не Росія їх насильно притягувати", - зазначив Валенса.

Він вважає, що міг би пояснити все це і Путіну, якщо б у них було б більше можливостей поговорити. Екс-президент Польщі вважає, що президент РФ – мудрий чоловік.

"І Єльцин б це зробив, тому що він приймав аргументи. Путіну я б теж зміг пояснити, якщо б у мене було більше розмов з Путіним. Якщо б він дав себе переконати. Він мудра людина. Мудрий, тільки треба для нього додати аргументів", - висловив думку польський політик.

Проте він зазначив, що його не запрошують до Росії і повідомив, що поїхав би туди, щоб змінити світогляд нинішнього президента РФ.

"Якби мене запросили, я, звичайно, приїхав би, але запрошення немає. У мене немає ніяких протипоказань. Я б дуже хотів цього, тому що вважаю Путіна мудрою людиною, якому просто не вистачає кілька інших аргументів. У нього інші аргументи – "величезний, гігантський потенціал, всі вороги" — і він робить з цього висновки. А якщо б у нього були інші аргументи, які я наводив Єльцину, ми б робили прекрасну політику", - резюмував Валенса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Лоліта Мілявська раптово зробила зізнання про те, що Крим належить Україні.

А пізніше вона записала відео, в якому розповіла, що насправді її слова про Крим були вирвані з контексту і вона не хоче бути зрадником.