Экс-президент Польши отличился неожиданным высказыванием о Путине

Коллаж РБК-Украина

Он считает, что для того, чтобы общаться с президентом РФ, нужно иметь достаточную аргументацию

Бывший президент Польши Лех Валенса поделился своими воспоминаниями об экс-президенте РФ Борисе Ельцине и высказал свое мнение о нынешнем президенте России Владимире Путине. Об этом он рассказал в интервью для издания российского "РИА новости".

Валенса признался, что он объяснял Ельцину, что Россия не должна притягивать к себе другие страны насильно, а страны должны стараться выглядеть и вести себя так, чтобы с ними хотели дружить.

"У России очень много проблем. Она привыкла быть супердержавой и не может найти себя в новой действительности. Я Ельцину объяснил, и он меня понял. Я ему говорил: "Россия – это прекрасная страна. Россия – это как автомобиль Merceres, Ford – красивый. Но вы на этот красивый автомобиль нагрузили каких-то коробок, кресел, как при переезде. И России вообще не видно. Отбрось все эти коробки, все эти республики. Если хотят прийти к России, то должны хорошо выглядеть, должны просить Россию, а не Россия их насильно притягивать", - отметил Валенса.

Он считает, что мог бы объяснить все это и Путину, если бы у них было бы больше возможностей поговорить. Экс-президент Польши считает, что президент РФ – мудрый человек.

"И Ельцин бы это сделал, потому что он принимал аргументы. Путину я бы тоже смог объяснить, если бы у меня было больше разговоров с Путиным. Если бы он дал себя убедить. Он мудрый человек. Мудрый, только надо для него добавить аргументов", - высказал мнение польский политик.

Однако он отметил, что его не приглашают в Россию и сообщил, что поехал бы туда, чтобы изменить мировоззрение нынешнего президента РФ.

"Если бы меня пригласили, я, конечно, приехал бы, но приглашения нет. У меня нет никаких противопоказаний. Я бы очень хотел этого, потому что считаю Путина мудрым человеком, которому просто не хватает несколько других аргументов. У него другие аргументы – "огромный, гигантский потенциал, все враги" — и он делает из этого выводы. А если бы у него были другие аргументы, которые я приводил Ельцину, мы бы делали прекрасную политику", резюмировал Валенса.

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