"Йому всі наслідували": мережа сумує про загибель найвидатнішого режисера століття

Швидка допомога Китаю (фото: internchina.com)

Рінго Лем зняв культові бойовики з Ван Даммом і Джекі Чаном

Відомий на весь світ режисер, сценарист, продюсер і актор Рінго Лем помер 29 грудня. Про сумну звістку повідомило видання Vulture без вказівки причини загибелі кінематографіста.

Як повідомляє видання, труп померлого режисера виявила його дружина в їх будинку. Причину смерті не названо.

Рінго Лем зняв безліч геніальних кінокартин, серед яких окреме місце займають бойовики з Жан-Клодом Ван Даммом і Джекі Чаном.

Рінго Лем (фото: twitter.com/MovieKessler)

Відомі діячі культури, актори, режисери і фанати Лема сумують про його смерть. Одним з перших кілька слів про загиблого написав Жан-Клод у Twitter.

"Я глибоко засмучений новинами про смерть Рінго Лема. Ми працювали разом над "Максимальним ризиком", "У пеклі" і "Реплікантом". Мої співчуття його родині, друзям і коханим", — написав Ван Дамм.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/JCVD

Чесько-канадський режисер Мартін Кесслер також жалкує про смерть генія.

"Рінго Лем був великим режисером, безкомпромісним, йому наслідували, але ніколи не порівнювали. Спочивай з миром", — пише він у своєму Twitter.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/MovieKessler

Аарон Стюарт-Ан, відомий режисер і сценарист також віддав данину трагічно загиблому діячеві культури.

"Тільки що почув від друга в Китаї, що помер Рінго Лем, один з авангардов гонконгського кіно, під час однієї з найбільших епох кіновиробництва в світі", – написав Стюарт-Ан у своєму Twitter.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/somebadideas

Фільми Рінго Лема (фото: twitter.com/somebadideas)

Рінго Лем Лінг - Дун народився в 1955 році в Гонконгу. Майстерності навчався в школі Йоркського університету в Торонто, вражаюче досягнувши успіху. Досить сказати, що "Скажені пси" Квентіна Тарантіно - дуже "близько до тексту" переробленої стрічки Лема 1987 року "Місто у вогні" з Чоу Юньфатом, далі - "фірмовим" актором Рінго.

Режисерський дебют Лема - фентезійна мелодрама 1983 року "Привиди любові", за якою послідували "Божевільна місія", "Щасливий привид" з Меггі Чун.

Середина вісімдесятих - перелом: кримінальний трилер "Тюремне пекло", "Школа в огні" з Деміеном Лау, "Дикий пошук", комедійний бойовик "Близнюки-дракони", де Джекі Чан зіграв дві ролі, "Повний контакт", пригодницьке фентезі "Випалений рай", "Кровний ворог" з Енді Лау, "У пеклі", "Максимальний ризик" і "Реплікант" з Вам Даммом.

Нагадаємо, що раніше пішла з життя зірка серіалу "Доктор Хто".

Раніше повідомлялося, що помер відомий актор, зірка фільмів "Славні хлопці" і "Ейс Вентура".