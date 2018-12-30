"Ему все подражали": сеть скорбит о гибели величайшего режиссера века

Скорая помощь Китая (фото: internchina.com)

Ринго Лэм снял культовые боевики с Ван Даммом и Джеки Чаном

Известный на весь мир режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм умер 29 декабря. О печальном известии сообщило издание Vulture без указания причины гибели кинематографиста.

Как сообщает издание, труп умершего режиссера обнаружила его супруга в их доме. Причина смерти не названа.

Ринго Лэм снял множество гениальных кинокартин, среди которых отдельное место занимают боевики с Жан-Клодом Ван Даммом и Джеки Чаном.

Ринго Лэм (фото: twitter.com/MovieKessler)

Известные деятели культуры, актеры, режиссеры и фанаты Лэма скорбят о его смерти. Одним из первых несколько слов о погибшем написал Жан-Клод в Twitter.

"Я глубоко опечален новостями о кончине Ринго Лэма. Мы работали вместе над "Максимальным риском", "В аду" и "Репликантом". Мои сожаления его семье, друзьям и любимым", — написал Ван Дамм.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/JCVD

Чешско-канадский режиссер Мартин Кесслер также сожалеет о смерти гения.

"Ринго Лэм был великим режиссером, бескомпромиссным, ему все подражали, но никогда не сравнивали. Покойся с миром", — пишет он в своем Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/MovieKessler

Аарон Стюарт-Ан, известнейший режиссер и сценарист также отдал дань трагически погибшему деятелю культуры.

"Только что услышал от друга в Китае, что Ринго Лэм скончался, один из авангардов гонконгского кино, во время одной из величайших эпох кинопроизводства в мире", – написал Стюарт-Ан в своем Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/somebadideas

Фильмы Ринго Лэма (фото: twitter.com/somebadideas)

Ринго Лэм Линг - Дун родился в 1955 году в Гонконге. Мастерству обучался в школе Йоркского университета в Торонто, впечатляюще преуспев. Достаточно сказать, что "Бешеные псы" Квентина Тарантино - очень "близко к тексту" переработаной лентой Лэма 1987 года "Город в огне" с Чоу Юньфатом, далее - "фирменным" актером Ринго.

Режиссерский дебют Лэма - фэнтезийная мелодрама 1983 года "Призраки любви", за которой последовали "Безумная миссия", "Счастливый призрак" с Мэгги Чун.

Середина восьмидесятых - перелом: криминальный триллер "Тюремное пекло", "Школа в огне" с Дэмиэном Лау, "Дикий поиск", комедийный боевик "Близнецы-драконы", где Джеки Чан сыграл две роли, "Полный контакт", приключенческое фэнтези "Выжженный рай", "Кровный враг" с Энди Лау, "В аду", "Максимальный риск" и "Репликант" с Вам Даммом.

Напомним, что ранее ушла из жизни звезда сериала "Доктор Кто".

Ранее сообщалось, что умер известный актер, звезда фильмов "Славные парни" и "Эйс Вентура".