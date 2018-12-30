Ушла из жизни звезда сериала "Доктор Кто"

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Женщине было 93 года

В воскресенье, 30 декабря, стало известно о гибели легендарной комедийной актрисы и звезды телесериала "Доктор Кто" Джун Уитфилд. Об этом сообщает The Guardian.

Так, на счету женщины насчитывается более 100 кинолент. Как выяснилось позже, Уитфилд скончалась еще в пятницу, 28 декабря. Однако известно об этом стало лишь сегодня.

"Больше всего она запомнилась публике своими ролям в сериалах "Доктор Кто", "Мисс Марпл", "Терри и Джун", "Еще по одной", "Красиво жить не запретишь", - говорится в сообщении.

В 2017 году Уитфилд удостоилась титула дамы за заслуги в кино и телеиндустрии.

Как сообщалось ранее, 12 декабря умер американский сценарист и режиссер Роб Дехотел - создатель таких культовых сериалов, как "Баффи - истребительница вампиров", "Настоящая кровь", "Майк и Молли", "Все схвачено" и "Шоу 70-х".

Также мы писали о том, что 8 декабря от тяжелого заболевания скончался актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, которому было всего 27 лет.

Напомним, 4 декабря из жизни ушел Юрий Гриневич - известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.