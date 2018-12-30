Пішла з життя зірка серіалу "Доктор Хто"

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Жінці було 93 роки

У неділю, 30 грудня, стало відомо про загибель легендарної комедійної актриси і зірки телесеріалу "Доктор Хто" Джун Уітфілд. Про це повідомляє The Guardian.

Так, на рахунку жінки налічується понад 100 кінострічок. Як з'ясувалося пізніше, Уітфілд померла ще в п'ятницю, 28 грудня. Однак відомо про це стало лише сьогодні.

"Найбільше запам'яталася публіці своїми ролями в серіалах "Доктор Хто", "Міс Марпл", "Террі і Джун", "Ще по одній", "Красиво жити не заборониш", - йдеться в повідомленні.

У 2017 році Уітфілд удостоїлася титулу пані за заслуги в кіно і телеіндустрії.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня помер американський сценарист і режисер Роб Дехотел - творець таких культових серіалів, як "Баффі - винищувачка вампірів", "Справжня кров", "Майк і Моллі", "Все схвачено" і "Шоу 70-х".

Також ми писали про те, що 8 грудня від важкого захворювання помер актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, якому було всього 27 років.

Нагадаємо, 4 грудня з життя пішов Юрій Гриневич - відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.