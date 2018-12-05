"Це мегаперемога": Майкл Щур пообідав у солдатській їдальні

Колаж РБК-Україна

Резервістам пропонують страви на вибір, а також дають мандарини і шоколад

Відомий український журналіст Майкл Щур (справжнє ім'я – Роман Вінтонів), який раніше як резервіст ЗСУ відправився на військові збори, вибухнув новою сенсаційною інформацією Про неї він написав на своїй сторінці в Facebook.

Щур розмістив у соцмережі фотографію їжі, якою годують резервістів. Журналіст щиро захоплений меню їдальні.

"Це мегаперемога. Харчування в Десні дуже сильно змінилось. Місцеві кажуть, що місяць тому. Короче - дуже круто. Сік, мандаринка, шоколад (ввечері був), вибір другого (борщ чи бульйон) і першого (картопля чи ще щось). І смачно. С М А Ч Н О ! Дякую причетним до цього перезапуску (Міноборони)", - написав журналіст.

Скріншот: facebook.com/michael.shchur

Автор посту супроводив текст ілюстрацією, що його підтверджує .

Фото: facebook.com/michael.shchur

Підписники журналіста активно коментують його новий пост.

"Так і запишемо - Майкл Щур продався за шоколад і мандарини",

"Тебе мобілізували тільки для того, щоб ти написав цей пост",

"Напевно, ще і наливають, бо перше і друге переплутав",

"Цікавий нюанс, шоколад - полтавський, а не Рошен, принаймні в сухпаях",

"Приїжджайте до нас, я покажу наш обід або вечерю. Навіть посуду немає".

Скріншот коментарів: facebook.com/michael.shchur

Раніше повідомлялося, що журналіст Майкл Щур отримав від одного з користувачів Facebook пряма пропозиція "розганяти" за гроші публікацію одного з інтернет-видань проти глави Федерації футболу Андрія Павелка.

Також Щур у своїй передачі потролив Ольгу Фреймут та її скандальні "правила для леді".

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