"Це мегаперемога": Майкл Щур показал фото из солдатской столовой

Резервистам предлагают блюда на выбор, а также дают мандарины и шоколад
Известный украинский журналист Майкл Щур (настоящее имя – Роман Винтонив), который ранее в качестве резервиста ВСУ отправился на военные сборы, разразился новую сенсационную информацию О ней он написал на своей странице в Facebook.
Щур разместил в соцсети фотографии еды, которой кормят резервистов. Журналист искренне восхищен меню столовой.
"Это мегапобеда. Питание в Десне очень сильно изменилось. Местные говорят, что месяц назад. Короче - очень круто. Сок, мандаринка, шоколад (вечером был), выбор второго (борщ или бульон) и первого (картошка или еще что-то). И вкусно. Спасибо причастным к этому перезапуску (Минобороны), - написал журналист.
Скриншот: facebook.com/michael.shchur
Автор поста сопроводил текст подтверждающими иллюстрациями.
Фото: facebook.com/michael.shchur
Подписчики журналиста активно комментируют его новый пост.
"Так и запишем - Майкл Щур продался за шоколад и мандарины",
"Тебя мобилизовали только для того, чтобы ты написал этот пост",
"Наверное, еще и наливают, потому что первое и второе перепутал",
"Интересный нюанс, шоколад - полтавский, а не Рошен, по крайней мере в сухпаях",
"Приезжайте к нам, я покажу наш обед или ужин. Даже посуды нет".
Скриншот комментариев: facebook.com/michael.shchur
Ранеее сообщалось, что журналист Майкл Щур получил от одного из пользователей Facebook прямое предложение "разгонять" за деньги публикацию одного из интернет-изданий против главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко.
Также Щур в своей передаче потроллил Ольгу Фреймут и ее скандальные "правила для леди".
Видео РБК-Украина