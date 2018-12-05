"Це мегаперемога": Майкл Щур показал фото из солдатской столовой

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Резервистам предлагают блюда на выбор, а также дают мандарины и шоколад

Известный украинский журналист Майкл Щур (настоящее имя – Роман Винтонив), который ранее в качестве резервиста ВСУ отправился на военные сборы, разразился новую сенсационную информацию О ней он написал на своей странице в Facebook.

Щур разместил в соцсети фотографии еды, которой кормят резервистов. Журналист искренне восхищен меню столовой.

"Это мегапобеда. Питание в Десне очень сильно изменилось. Местные говорят, что месяц назад. Короче - очень круто. Сок, мандаринка, шоколад (вечером был), выбор второго (борщ или бульон) и первого (картошка или еще что-то). И вкусно. Спасибо причастным к этому перезапуску (Минобороны), - написал журналист.

Скриншот: facebook.com/michael.shchur

Автор поста сопроводил текст подтверждающими иллюстрациями.

Фото: facebook.com/michael.shchur

Подписчики журналиста активно комментируют его новый пост.

"Так и запишем - Майкл Щур продался за шоколад и мандарины",

"Тебя мобилизовали только для того, чтобы ты написал этот пост",

"Наверное, еще и наливают, потому что первое и второе перепутал",

"Интересный нюанс, шоколад - полтавский, а не Рошен, по крайней мере в сухпаях",

"Приезжайте к нам, я покажу наш обед или ужин. Даже посуды нет".

Скриншот комментариев: facebook.com/michael.shchur

Ранеее сообщалось, что журналист Майкл Щур получил от одного из пользователей Facebook прямое предложение "разгонять" за деньги публикацию одного из интернет-изданий против главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Также Щур в своей передаче потроллил Ольгу Фреймут и ее скандальные "правила для леди".

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