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Резервист Майкл Щур отправился на военные сборы

STYLERПерсона    03.12.2018 - 18:11
Резервист Майкл Щур отправился на военные сборы
Фото: Майкл Щур (facebook.com/michael.shchur.3)

Когда выйдет следующая передача Щура неизвестно

Сколько продлятся военные сборы у Романа Винтонива - ведущего популярной телепрограммы Майкла Щура - неизвестно. Информацию сообщает "Детектор медиа".

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ответственный за общественно-политическое направление деятельности, Роман Винтонив отправился как резервист на сборы, которые 3 декабря проводит Генштаб Вооруженных сил Украины в связи с введением военного положения.

Резервист Майкл Щур отправился на военные сборы

Роман Винтонив - это настоящее имя известного украинского журналиста Майкла Щура.

В воскресенье в эфире телеканала "UA: Перший" Винтонив ведет программу "#@)₴?$0 з Майклом Щуром".

Председатель правления НСТУ Зураб Аласания относительно следующего выпуска программы "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" сказал, что программный отдел подготовит предложения по замене в эфире, если передача со Щуром не выйдет.

Винтонив в 2012 году создал канал "Телевидения Торонто" на сайте YouTube. В 2014 году Майкл Щур на "Первом национальном" стал лицом программы "Утеодин". В 2015-2016 годах служил в ВСУ, а после возвращения создал программу "#@)₴?$0".

Генштаб Вооруженных сил Украины с 3 декабря 2018 года проводит масштабные сборы для резервистов и военнообязанных. Сборы проводятся: в составе бригад до 15 суток, в составе учебных центров до 20 суток.

Ранее Майкл Щур потроллил Ольгу Фреймут и выложил в сеть интересное видео.

Также Майкл Щур получил от одного из пользователей Facebook прямое предложение "разгонять" за деньги публикацию одного из интернет-изданий против главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

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