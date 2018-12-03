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Резервіст Майкл Щур відправився на військові збори

STYLERПерсона    03.12.2018 - 18:11
Резервіст Майкл Щур відправився на військові збори
Фото: Майкл Щур (facebook.com/michael.shchur.3)

Коли вийде наступна передача Щура невідомо

Скільки триватимуть військові збори у Романа Вінтоніва - ведучого популярної телепрограми Майкла Щура - невідомо. Інформацію повідомляє "Детектор медіа".

Член правління Національної громадської телерадіокомпанії України, відповідальний за суспільно-політичний напрям діяльності, Роман Вінтонів відправився як резервіст на збори, які 3 грудня проводить Генштаб Збройних сил України у зв'язку з введенням воєнного стану.

Резервіст Майкл Щур відправився на військові збори

Роман Вінтонів - це справжнє ім'я відомого українського журналіста Майкла Щура.

У неділю в ефірі телеканалу "UA: Перший" Вінтонів веде програму "#@)₴?$0 з Майклом Щуром".

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія щодо наступного випуску програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" сказав, що програмний відділ підготує пропозиції щодо заміни в ефірі, якщо передача зі Щуром не вийде.

Вінтонів у 2012 році створив канал "Телебачення Торонто" на сайті YouTube. У 2014 році Майкл Щур на "Першому національному" став обличчям програми "Утеодин". В 2015-2016 роках служив у ЗСУ, а після повернення створив програму "#@)₴?$0".

Генштаб Збройних сил України з 3 грудня 2018 року проводить масштабні збори для резервістів і військовозобов'язаних. Збори проводяться: у складі бригад до 15 діб, у складі навчальних центрів до 20 діб.

Раніше Майкл Щур потролив Ольгу Фреймут і виклав в мережу цікаве відео.

Також Майкл Щур отримав від одного з користувачів Facebook пряму пропозицію "разгоняти" за гроші публікації одного з інтернет-видань проти глави Федерації футболу України Андрія Павелко.

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