У журналиста Майкла Щура хотели заказать посты против Павелко

О получении подобных писем сообщили и другие украинские журналисты

Известный украинский журналист Майкл Щур получил от одного из пользователей Facebook прямое предложение "разгонять" за деньги публикацию одного из интернет-изданий против главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Об этом сообщил сам журналист на своей странице в соцсети.

В частности, он опубликовал скриншот письма с просьбой размещения у него на странице негативной новости.

"Какая будет стоимость поста? Если все хорошо, то закажем серию постов", - написал собеседник.

Скриншот сообщения (facebook.com/michael.shchur.3)

Сам Щур ответил на такое обращение иронично.

"У меня есть условие: все деньги за пост вы перечисляете на Народный тыл. Потом квитанцию мне сообщением высылаете. В посте я пишу, что за этот пост мне заплатили 50 тыс. грн. Стоимость поста - 50 тыс. грн", - написал журналист.

Скриншот сообщения (facebook.com/michael.shchur.3)

"Я же все правильно сделал?" - поинтересовался журналист, обнародовав переписку.

Скриншот поста (facebook.com/michael.shchur.3)

В комментариях о получении подобных писем сообщили также некоторые другие журналисты и блогеры.

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