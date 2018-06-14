У журналіста Майкла Щура хотіли замовити пости проти Павелка

Про отримання таких листів повідомили і інші українські журналісти

Відомий український журналіст Майкл Щур отримав від одного з користувачів Facebook пряму пропозиція "розганяти" за гроші публікацію одного з інтернет-видань проти глави Федерації футболу Андрія Павелка. Про це повідомив сам журналіст на своїй сторінці в соцмережі.

Зокрема, він опублікував скріншот листи з проханням розміщення у нього на сторінці негативної новини.

"Яка буде вартість посту? Якщо все добре, то замовимо серію постів", - написав співрозмовник.

Скріншот повідомлення (facebook.com/michael.shchur.3)

Сам Щур відповів на таке звернення іронічно.

"У мене є умова: всі гроші за пост ви перераховуєте на Народний тил. Потім мені квитанцію повідомленням висилаєте. У пості я пишу, що за цей пост мені заплатили 50 тис. грн. Вартість поста - 50 тис. грн", - написав журналіст.

Скріншот повідомлення (facebook.com/michael.shchur.3)

"Я ж все правильно зробив?" - поцікавився журналіст, оприлюднивши листування.

Скріншот поста (facebook.com/michael.shchur.3)

В коментарях про отримання таких листів повідомили також деякі інші журналісти і блогери.

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