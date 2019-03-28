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Це справжнє диво: Віра Брежнєва натякнула на вагітність

STYLERПерсони    28.03.2019 - 11:54
Це справжнє диво: Віра Брежнєва натякнула на вагітність
Брежнєва заговорила про вагітність (Колаж РБК-Україна)

Віра Брежнєва зізналася, що хоче народити третю дитину

Віра Брежнєва, яка нещодавно заінтригувала фанатів дивним записом про іншого чоловіка, раптово заговорила про третю вагітність. Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що хотіла б знову відчути радість материнства.

37-річна співачка Віра Брежнєва зізналася, що хотіла б народити ще одну дитину. Вона виховує вже двох дочок: 17-річну Соню і 9-річну Сару від попередніх стосунків, а от у шлюбі з композитором Костянтином Меладзе у неї немає дітей і ймовірно, що саме йому вона хоче подарувати ще одного малюка.

"Це справжнє щастя і чудо. Більш того, це той стан, що чоловіки не проживають в житті. Тільки нам природа дала це щастя", — зазначила Брежнєва.

Це справжнє диво: Віра Брежнєва натякнула на вагітність

Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Варто зауважити, що у Костянтина Меладзе від попереднього шлюбу з Яною Сум, який проіснував майже 19 років, троє дітей – дочки Аліса і Лія, і син Валерій, який страждає аутизмом.

Віра Брежнєва вийшла заміж за Костянтина Меладзе в жовтні 2015 року. Однак у відносинах вони були набагато довше – з 2005 року. Весілля пара зіграла таємно в Італії.

Це справжнє диво: Віра Брежнєва натякнула на вагітність

Віра Брежнєва з дітьми (instagram.com/ververa)

У ЗМІ припустили, що бажання завести ще одну дитину у Віри Брежнєвої з'явилося після розлуки зі старшою дочкою Сонею. Дівчинка поїхала в США, де здобуває освіту і веде самостійне життя.

Вона вже встигла дебютувати в якості моделі на Тижні моди, однак незважаючи на прекрасні зовнішні дані, пов'язувати своє життя з модельним бізнесом не планує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віра Брежнєва викликала гнів українців своїми висловами про Україну.

А також розповідали про те, що Брежнєва раптово повідомила, що вона не українська співачка.

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