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Это настоящее чудо: Вера Брежнева намекнула на беременность

STYLERПерсоны    28.03.2019 - 11:54
Это настоящее чудо: Вера Брежнева намекнула на беременность
Брежнева заговорила о беременности (Коллаж РБК-Украина)

Вера Брежнева призналась, что хочет родить третьего ребенка

Вера Брежнева, которая недавно заинтриговала фанатов странной записью о другом мужчине, внезапно заговорила о третьей беременности. Она написала на своей странице в Instagram, что хотела бы снова испытать радость материнства.

37-летняя певица Вера Брежнева призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка. Она воспитывает уже двух дочерей – 17-летнюю Соню и 9-летнюю Сару от предыдущих отношений, а вот в браке с композитором Константином Меладзе у нее детей нет и вероятно, что именно ему она хочет подарить еще одного малыша.

"Это настоящее счастье и чудо. Более того, это то состояние, которое мужчины не проживают в жизни. Только нам природа дала это счастье", — отметила Брежнева.

Это настоящее чудо: Вера Брежнева намекнула на беременность

Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Стоит заметить, что у Константина Меладзе от предыдущего брака с Яной Сумм, который просуществовал почти 19 лет, есть трое детей – дочери Алиса и Лия, и сын Валерий, который страдает аутизмом.

Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015 года. Однако в отношениях они состояли намного дольше – с 2005 года. Свадьбу пара сыграла тайно в Италии.

Это настоящее чудо: Вера Брежнева намекнула на беременность

Вера Брежнева с детьми (instagram.com/ververa)

В СМИ предположили, что желание завести еще одного ребенка у Веры Брежневой появилось после разлуки со старшей дочерью Соней. Девочка уехала в США, где получает образование и ведет самостоятельную жизнь.

Она уже успела дебютировать в качестве модели на Недели моды, однако несмотря на прекрасные внешние данные, свою жизнь связывать с модельным бизнесом не планирует.

Напомним, ранее мы писали о том, что Вера Брежнева вызвала гнев украинцев своими высказываниями об Украине.

А также рассказывали о том, что Брежнева внезапно сообщила, что она не украинская певица.

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