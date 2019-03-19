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Прошла любовь: Брежнева намекнула на разрыв с Меладзе

STYLERПерсоны    19.03.2019 - 12:53
Прошла любовь: Брежнева намекнула на разрыв с Меладзе
Вера Брежнева и Меладзе разводятся - найдены доказательства (скрин: youtube.com/Вечерний Ургант)

Вера Брежнева оставила загадочное послание в Instagram

Вера Брежнева, которая ранее объявила о том, что никогда не была украинской певицей, за что подверглась критике поклонников, неоднозначно намекнула на новые отношения и разрыв с Константином Меладзе.

Дело в том, что 37-летняя певица опубликовала на своей Instagram-странице ностальгический пост. А затосковала певица за своим партнером по песням и клипам 40-летним музыкантом Даном Баланом.

Напомним, в результате тесного творческого сотрудничества исполнители выпустили два совместных сингла "Лепестками слез" и "Наше лето". Отрывок последнего совместного клипа с Баланом, где музыканты "играют в любовь" Брежнева и опубликовала в своем посте.

"Мы не знаем, что нас ожидает... Поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни", - загадочно подписала публикацию Брежнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева и Меладзе разводятся - найдены доказательства (видео: instagram.com/ververa)

Поклонники тут же заподозрили, что в отношениях с 55-летним супругом, композитором и продюсером Константином Меладзе у певицы назрел кризис в супружеских отношениях. А пару Веры и Дана признали очень красивой и пожелали им совместного счастья.

"Вера, правда ли что вы разводитесь с Меладзе? Если это правда, не горюйте, встретите другого, который будет вас ценить. Вы этого достойны";

"Блин, как Костян на это смотрит. Я понимаю, вы актеры, но тяжко все равно";

"Как же вы красиво смотритесь вместе, вот честное слово, глаз любуется";

"Вера, это красиво, слов нет и вы прекрасны, но как грузин допускает это?"

"Так хорошо смотритесь вместе. Хорошая бы пара была";

"Прошла любовь, завяли..."

Напомним, ранее мы писали о том, что Вера Брежнева снова оскандалилась в сети из-за своего "отречения от Украины".

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