Це рабство: Онуфрій "розніс" Православну церкву України

Онуфрій різко висловився про томос і ПЦУ (фото: president.gov.ua)

Митрополит Онуфрій вважає, що у РПЦ більше свободи

Митрополит Онуфрій, предстоятель РПЦ в Україні (колишня УПЦ МП), вкрай негативно висловився про томос про автокефалію Православної церкви України. Заяву митрополита опублікувала прес-служба РПЦ.

На думку Онуфрія, томос - це не свобода, а рабство, і новостворена ПЦУ знаходиться в повній залежності від Константинополя.

До речі, нещодавно Філарет запропонував Онуфрію приєднатися до Автокефальної церкви України.

Онуфрій заявляє, що "сумнозвісний томос" - це томос рабства, а не свободи. І відтепер всі важливі питання Українська церква приймає, лише запитавши дозволу у Константинопольського патріарха.

"Комедія! Але перспектива цієї комедії інша - далі буде об'єднання з греко-католиками, під омофор Папи Римського, а далі ще якісь похмурі перспективи. Навіщо нам все це потрібно?" - обурився глава РПЦ в Україні.

Онуфрій різко висловився про томос і ПЦУ (Онуфрій і Філарет, фото: РБК-Україна)

Митрополит Онуфрій вважає, що у РПЦ в Україні більше свободи, ніж у Православної церкви України.

"У нас - абсолютна свобода. Роби, що хочеш. Все одно треба працювати над порятунком. А це (томос. - Ред.) не дасть людині спасіння..." - заявляє Онуфрій.

На його думку, справжня свобода - це свобода від гріха, і в РПЦ є всі свободи, щоб ефективно здійснювати своє служіння.

Зазначимо, нещодавно митрополит Онуфрій попросив президента Петра Порошенка зупинити "захоплення храмів".

Раніше ми повідомляли, що перехід в ПЦУ в Житомирській області став 500-м за рахунком і пройшов зі скандалом. Священик УПЦ МП розлютився, став перед дверима храму з хрестовим знаменням і почав проклинати своїх колишніх вірян.