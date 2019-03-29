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Это рабство: Онуфрий "разнес" Православную церковь Украины

STYLERПерсоны    29.03.2019 - 23:05
Это рабство: Онуфрий "разнес" Православную церковь Украины
Онуфрий резко высказался о томосе и ПЦУ (фото: president.gov.ua)

Митрополит Онуфрий считает, что у РПЦ больше свободы

Митрополит Онуфрий, предстоятель РПЦ в Украине (бывшая УПЦ МП), крайне негативно высказался о томосе об автокефалии Православной церкви Украины. Заявление митрополита опубликовала пресс-служба РПЦ.

По мнению Онуфрия, томос - это не свобода, а рабство, и новосозданная ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя.

К слову, недавно Филарет предложил Онуфрию присоединиться к Автокефальной церкви Украины.

Онуфрий заявляет, что "печальноизвестный томос" - это томос рабства, а не свободы. И отныне все важные вопросы Украинская церковь принимает, только спросив разрешения у Константинопольского патриарха.

"Комедия! Но перспектива этой комедии другая - дальше будет объединение с греко-католиками, под омофор Папы Римского, а дальше еще какие-то мрачные перспективы. Зачем нам все это нужно?" - возмутился глава РПЦ в Украине.

Это рабство: Онуфрий &quot;разнес&quot; Православную церковь Украины

Онуфрий резко высказался о томосе и ПЦУ (Онуфрий и Филарет, фото: РБК-Украина)

Митрополит Онуфрий считает, что у РПЦ  в Украине больше свободы, чем у Православной церкви Украины.

"У нас - абсолютная свобода. Делай, что хочешь. Все равно надо работать над спасением. А это (томос. - Ред.) не даст человеку спасение..." - заявляет Онуфрий.

По его мнению, настоящая свобода - это свобода от греха, и у РПЦ есть все свободы, чтобы эффективно совершать свое служение.

Отметим, недавно митрополит Онуфрий попросил президента Петра Порошенко остановить "захват храмов".

Ранее мы сообщали, что переход в ПЦУ в Житомирской области стал 500-м по счету и прошел со скандалом. Священник УПЦ МП разозлился, встал перед дверью храма с крестовым знамением и начал проклинать своих бывших верующих.

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