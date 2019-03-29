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Полутысячный переход УПЦ МП к ПЦУ закончился громким скандалом (видео)

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 14:40
Полутысячный переход УПЦ МП к ПЦУ закончился громким скандалом (видео)
Коллаж: РБК-Украина

Переход в ПЦУ закончился прокленаниями со стороны священника УПЦ МП

Переход в ПЦУ в селе Небеж Житомирской области стал 500-й по счету и прошел со скандалом. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

На собрании общины 160 человек проголосовали за переход к ПЦУ и 7 были против. После этого батюшка УПЦ МП разозлился, встал перед дверью храма с крестовым знамением и начал проклинать своих бывших верных. Люди же в ответ желали ему здоровья.

Видео: facebook.com/pomocsh

Стоит отметить, что из 500 храмов, которые перешли к ПЦУ, 116 - находятся в Волынской области, 77 - в Винницкой, 61 - в Хмельницкой, 48 - в Ровенской, 47 - в Житомирской, 23 - в Тернопольской, по 19 во Львовской, Черкасской и Черновицкой областях, 14 - в Киевской, 13 - в Черниговской, по 7 в Закарпатской и Одесской областях, 6 - в Харьковской, по 5 - в Ивано-Франковской и Полтавской областях, 4 - в Николаевской, 3 - в Днепропетровской, по 2 в Киеве, Кировоградской и Сумской областях, 1 - в Запорожской области.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

"Кто проклинает, тот и сам собирает горящие уголья на свою несчастную голову", - написал Александр Еграшин.

"Это и есть вся сущность РПЦ", - отметила Сергей Большедворский.

Напомним, что под Киевом титушки сорвали переход церкви к ПЦУ. Священники УПЦ МП не признают таких сборов и называют их нелегитимными. В дело вмешалась полиция.

Ранее сообщалось о том, что в Никополе возводят первую часовню ПЦУ. Строить помогают и духовенство, и прихожане вместе с активистами, казацкое общество "Затопская сечь", ветераны АТО и другие.

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