Півтисячний перехід УПЦ МП до ПЦУ закінчився гучним скандалом (відео)

Колаж: РБК-Україна

Перехід в ПЦУ закінчився прокльонами з боку священика УПЦ МП

Перехід в ПЦУ в селі Небіж Житомирської області став 500-й за рахунком і пройшов зі скандалом. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

На зборах громади 160 чоловік проголосували за перехід до ПЦУ і 7 були проти. Після цього священик УПЦ МП розлютився, став перед дверима храму з хрестовим знаменням і почав проклинати своїх колишніх вірних. Люди ж у відповідь бажали йому здоров'я.

Відео: facebook.com/pomocsh

Варто зазначити, що з 500 храмів, які перейшли до ПЦУ, 116 - перебувають у Волинській області, 77 - у Вінницькій, 61 - в Хмельницькій, 48 - в Рівненській, 47 - в Житомирській, 23 - у Тернопільській, по 19 у Львівській, Черкаській і Чернівецькій областях, 14 - у Київській, 13 - у Чернігівській, по 7 у Закарпатській та Одеській областях, 6 - у Харківській, по 5 - в Івано-Франківській та Полтавській областях, 4 - в Миколаївській, 3 - у Дніпропетровській, по 2 в Києві, Кіровоградській та Сумській областях, 1 - в Запорізькій області

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

"Хто проклинає, той і сам збирає гарячі вугілля на свою нещасну голову", - написав Олександр Єграшин.

"Це і є вся суть РПЦ", - зазначила Сергій Большедворський.

Нагадаємо, що під Києвом титушки зірвали перехід церкви до ПЦУ. Священики УПЦ МП не визнають таких зборів і називають їх нелегітимними. У справу втрутилася поліція.

Раніше повідомлялося про те, що в Нікополі зводять першу каплицю ПЦУ. Будувати допомагають і духовенство, і парафіяни разом з активістами, козацьке товариство "Затопская січ", ветерани АТО та інші.