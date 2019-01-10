"Гола перед іконами": мережу розлютило нове фото Собчак

Багато російських дописувачів Собчак були дуже обурені її новим фото
Відома російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак опублікувала нову фотографію, на якій вона сидить навпроти книг про православ'я, оголивши частину свого тіла. Знімок Собчак виставила на своїй сторінці в Instagram.
У підписі до фото екс-кандидат у президенти РФ зазначила, що тепер в її стрічці є хоч одне православне фото.
Скришшот з Instagram/xenia_sobchak
Нова фотографія не на жарт розлютила російських користувачів мережі.
Скришшот з Instagram
"Можна хоча б поважати почуття інших віруючих. Адже це не просто медійна особистість. Людина хотіла зайняти посаду президента цієї країни. Слава Богу, цього не сталося. Я не до мозку кісток християнка, але навіть мені неприємно таке фото. Іноді думаєш, на що ще ці «зірки» підуть заради піару? Якщо чесно захотілося після цього відписатися, що я і зроблю! Думала Ксенія розумніша, виявилося, що лише здалося!", - написала esmitaeva.
Скришшот з Instagram
"Гола перед іконами. Знущається над релігією, чи що?", - прокоментувала naz_mhmt_alckya.
Скришшот з Instagram
"Без бюстгальтера, і як недобре. Врозуми боже", - зазначив u.smirenin.
Скришшот з Instagram
"Зовсім охринівша дама. Вже не знає, як випендритися", - прокоментувала mariiamironova0797.
Скришшот з Instagram
"Бог може такий жарт і не зрозуміти", - прокоментував azazazazaz1968.
Скришшот з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Ксенія Собчак Собчак показала фото в купальнику кольори українського прапора, чим викликала захоплення в українських користувачів мережі.
Раніше повідомлялося, що Собчак офіційно прокоментувала своє розлучення з Максимом Віторганом.