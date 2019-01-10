ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Гола перед іконами": мережу розлютило нове фото Собчак

STYLERПерсона    10.01.2019 - 16:47
"Гола перед іконами": мережу розлютило нове фото Собчак
Колаж: РБК-Україна

Багато російських дописувачів Собчак були дуже обурені її новим фото

Відома російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак опублікувала нову фотографію, на якій вона сидить навпроти книг про православ'я, оголивши частину свого тіла. Знімок Собчак виставила на своїй сторінці в Instagram.

У підписі до фото екс-кандидат у президенти РФ зазначила, що тепер в її стрічці є хоч одне православне фото.

&quot;Гола перед іконами&quot;: мережу розлютило нове фото Собчак

Скришшот з Instagram/xenia_sobchak

Нова фотографія не на жарт розлютила російських користувачів мережі.

&quot;Гола перед іконами&quot;: мережу розлютило нове фото Собчак

Скришшот з Instagram

"Можна хоча б поважати почуття інших віруючих. Адже це не просто медійна особистість. Людина хотіла зайняти посаду президента цієї країни. Слава Богу, цього не сталося. Я не до мозку кісток християнка, але навіть мені неприємно таке фото. Іноді думаєш, на що ще ці «зірки» підуть заради піару? Якщо чесно захотілося після цього відписатися, що я і зроблю! Думала Ксенія розумніша, виявилося, що лише здалося!", - написала esmitaeva.

&quot;Гола перед іконами&quot;: мережу розлютило нове фото Собчак

Скришшот з Instagram

"Гола перед іконами. Знущається над релігією, чи що?", - прокоментувала naz_mhmt_alckya.

&quot;Гола перед іконами&quot;: мережу розлютило нове фото Собчак

Скришшот з Instagram

"Без бюстгальтера, і як недобре. Врозуми боже", - зазначив u.smirenin.

&quot;Гола перед іконами&quot;: мережу розлютило нове фото Собчак

Скришшот з Instagram

"Зовсім охринівша дама. Вже не знає, як випендритися", - прокоментувала mariiamironova0797.

&quot;Гола перед іконами&quot;: мережу розлютило нове фото Собчак

Скришшот з Instagram

"Бог може такий жарт і не зрозуміти", - прокоментував azazazazaz1968.

&quot;Гола перед іконами&quot;: мережу розлютило нове фото Собчак

Скришшот з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Ксенія Собчак Собчак показала фото в купальнику кольори українського прапора, чим викликала захоплення в українських користувачів мережі.

Раніше повідомлялося, що Собчак офіційно прокоментувала своє розлучення з Максимом Віторганом.

 

Зруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороні Ксенія Собчак розлучається з чоловіком: стала відома причина
Новини України Ксенія Собчаксеть
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся