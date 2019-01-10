"Гола перед іконами": мережу розлютило нове фото Собчак

Колаж: РБК-Україна

Багато російських дописувачів Собчак були дуже обурені її новим фото

Відома російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак опублікувала нову фотографію, на якій вона сидить навпроти книг про православ'я, оголивши частину свого тіла. Знімок Собчак виставила на своїй сторінці в Instagram.

У підписі до фото екс-кандидат у президенти РФ зазначила, що тепер в її стрічці є хоч одне православне фото.

Скришшот з Instagram/xenia_sobchak

Нова фотографія не на жарт розлютила російських користувачів мережі.

Скришшот з Instagram

"Можна хоча б поважати почуття інших віруючих. Адже це не просто медійна особистість. Людина хотіла зайняти посаду президента цієї країни. Слава Богу, цього не сталося. Я не до мозку кісток християнка, але навіть мені неприємно таке фото. Іноді думаєш, на що ще ці «зірки» підуть заради піару? Якщо чесно захотілося після цього відписатися, що я і зроблю! Думала Ксенія розумніша, виявилося, що лише здалося!", - написала esmitaeva.

Скришшот з Instagram

"Гола перед іконами. Знущається над релігією, чи що?", - прокоментувала naz_mhmt_alckya.

Скришшот з Instagram

"Без бюстгальтера, і як недобре. Врозуми боже", - зазначив u.smirenin.

Скришшот з Instagram

"Зовсім охринівша дама. Вже не знає, як випендритися", - прокоментувала mariiamironova0797.

Скришшот з Instagram

"Бог може такий жарт і не зрозуміти", - прокоментував azazazazaz1968.

Скришшот з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Ксенія Собчак Собчак показала фото в купальнику кольори українського прапора, чим викликала захоплення в українських користувачів мережі.

Раніше повідомлялося, що Собчак офіційно прокоментувала своє розлучення з Максимом Віторганом.