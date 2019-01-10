"Голая перед иконами": сеть разозлило новое фото Собчак

Коллаж: РБК-Украина

Многие российские подписчики Собчак были очень возмущены ее новым фото

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала новую фотографию, на которой она сидит напротив книг о православии, оголив часть своего тела. Снимок Собчак выставила на своей странице в Instagram.

В подписи к фото экс-кандидат в президенты РФ отметила, что теперь в ее ленте есть хоть одно православное фото.

Скришшот с Instagram/xenia_sobchak

Новая фотография не на шутку разозлила российских пользователей сети.

Скришшот с Instagram

"Можно хотя бы уважать чувства других верующих. Ведь это не просто медийная личность. Человек хотел занять пост президента этой страны. Слава Богу этого не произошло. Я не до мозга костей христианка, но даже мне неприятно такое фото. Иногда думаешь, на что еще эти «звезды» пойдут ради пиара? Если честно захотелось после этого отписаться, что я и сделаю! Думала Ксения умнее, оказалось, что лишь показалось!", - написала esmitaeva.

Скришшот с Instagram

"Голая перед иконами. Издевается что ли над религией?", - прокомментировала naz_mhmt_alckya.

Скришшот с Instagram

"Без бюстгальтера, и как нехорошо. Вразуми ее боже", - отметил u.smirenin.

Скришшот с Instagram

"Бог ведь может такую шутку и не понять", - прокомментировал azazazazaz1968.

Скришшот с Instagram

"Богохульство, ничего святого!", написала svetlananikolajcuk0041.

Скришшот с Instagram

Напомним, что недавно Ксения Собчак Собчак показала фото в купальнике цвета украинского флага, чем вызвала восторг у украинских пользователей сети.

Ранее сообщалось, что Собчак официально прокомментировала свой развод с Максимом Виторганом.