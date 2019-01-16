"Горизонт п'яний": Волочкову висміяли за абсурдний фотошоп

Колаж РБК-Україна

В коментарях шанувальники розкритикували також фігуру балерини і її одяг

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова стала об'єктом насмішок через фотографіїю з відпочинку на Мальдівах, яку опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Анастасія Волочкова стоїть в граціозній позі на березі. З одягу на ній тільки тонка біла майка, яку користувачі відразу ж обізвали "майкою-алкоголічкою".

Балерину розкритикували практично за все, що є на цій фотографії. Фігура Волочкової виглядала абсолютно непропорційно - широкі плечі і повна відсутність стегон. Відзначили, коментатори і невеликий животик, який балерина "не втягнула".

Але більше всього користувачів розлютило те, що на знімку явно видно використання фотошопу, так як вода за спиною у балерини виглядала неприродно, а горизонт просто кудись поплив.

Скріншот фото (instagram.com/volochkova_art)

Шанувальники написали безліч гнівних коментарів і вказали Волочкової, що публікувати такі фото повинно бути соромно.

"А водичка чого так посередині зібралася до купи?", "Чи не перебір з фотошопом?", "Чому горизонт п'яний і з якогось алкоголіка знята ця майка?", "Вам не йде майка Шнурова, Анастасія. У нього плечі менше", "Дивлюся на Мальдівах горизонт такий кривий! Жах просто", - сміялися коментатори.

Скріншот комментариве (instagram.com/volochkova_art)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Волочкова викликала подив своєю поведінкою на Мальдівах.

А також розповідали про те, що Волочкова зібралася назавжди виїхати з Росії.