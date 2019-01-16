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"Горизонт пьян": Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп

STYLERПерсона    16.01.2019 - 15:37
"Горизонт пьян": Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп
Коллаж РБК-Украина

В комментариях поклонники раскритиковали также фигуру балерины и ее одежду

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова стала объектом насмешек из-за фотографии с отдыха на Мальдивах, которую опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Анастасия Волочкова стоит в грациозной позе на берегу. Из одежды на ней только тонкая белая майка, которую пользователи тут же обозвали "майкой-алкоголичкой".

Балерину раскритиковали практически за все, что есть на этой фотографии. Фигура Волочковой выглядела совершенно непропорционально – широкие плечи и полное отсутствие бедер. Отметили, комментаторы и небольшой животик, который балерина "не втянула".

Но более всего пользователей разозлило то, что на снимке явно видно использование фотошопа, так как вода за спиной у балерины выглядела неестественно, а горизонт просто куда-то уплыл.

&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп

Скриншот фото (instagram.com/volochkova_art)

Поклонники написали множество гневных комментариев и указали Волочковой, что публиковать такие фото должно быть стыдно.

"А водичка чего так посредине собралась в кучу?", "Не перебор ли с фотошопом?", "Почему горизонт пьян и с какого алкоголика снята эта майка?", "Вам не идет майка Шнурова, Анастасия. У него плечи меньше", "Смотрю на Мальдивах горизонт такой кривой! Ужас просто", - смеялись комментаторы. 

&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп&quot;Горизонт пьян&quot;: Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп

Скриншот комментариве (instagram.com/volochkova_art)

Напомним, ранее мы писали о том, что Волочкова вызвала недоумение своим поведением на Мальдивах.

А также рассказывали о том, что Волочкова собралась навсегда уехать из России.

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