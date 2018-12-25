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Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)

STYLERПерсона    25.12.2018 - 16:16
Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)
Фото: Камалія (instagram.com-kamaliyaofficial)

Артистка працювала на зйомках кліпу на різдвяну пісню "A Star Is Shining Tonight"

Відома українська співачка Камалія, яка минулого місяця повідомила про смерть своєї бабусі, потрапила у лікарню. Про це у вівторок, 25 грудня, артистка повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У Камалії діагностували двобічну бронхопневмонію, лікарі наполягли на госпіталізації.

Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)

Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

В останні кілька днів співачка працювала на зйомках новорічного кліпу. Мова йде про відео на різдвяну пісню "A Star Is Shining Tonight" для данського лейбла xx123Recordsxx.

На своїй сторінці Instagram вона опублікувала ролик.

Відео: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія трудилася, не дивлячись на високу температуру, яка вчора все таки дала про себе знати, і артистці довелося звернутися до медиків.

Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

"І все-таки я не "робот", як жартома називають мене друзі", - зазначила вона.

Також Камалія додала, що кліп вже знято і він має вийти "дуже гарний та святковий!"

Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

"Мистецтво і краса вимагає жертв!", – резюмувала вона.

Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)

Скрін: facebook.com/kamaliya.zahoor

У коментарях до її повідомленням шанувальники артистки бажають їй якнайшвидшого одужання:

"Ми з тобою, одужуй!";

"Дуже неприємно, що так вийшло! В творчому пориві іноді можна забути про все. Не забувай! І бережи себе хоча б поки одужуєш! Обіймаю міцно! Зі святом!";

"Дорога, одужуй! Чекаємо на прем'єру! Бережи себе!";

"Ой, як погано. Бажаю якнайшвидшого одужання. Сил вам і здоров'я богатирського"...

Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)Камалія потрапила до лікарні із серйозною хворобою (фото)

Скрін коментарів: facebook.com/kamaliya.zahoor

Як повідомлялося, раніше, напередодні Хеллоуїна, Камалія показала, в які костюми вбралися її доньки-близнючки - Мірабелла і Арабелла.

Також ми писали про те, що Камалія 10 вересня зворушливо привітала своїх дочок-близнючок з їх першим ювілеєм.

Нагадаємо, що раніше артистка випустила кліп на пісню "Самба Тропікана", в якому з'явилася в сексуальному образі фатальної спокусниці.

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Відео: РБК-Україна

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