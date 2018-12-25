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Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)

STYLERПерсона    25.12.2018 - 16:16
Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)
Фото: Камалия (instagram.com-kamaliyaofficial)

Артистка трудилась на съемках клипа на рождественскую песню "A Star Is Shining Tonight"

Известная украинская певица Камалия, которая в прошлом месяце сообщила о смерти своей бабушки, попала в больницу. Об этом во вторник, 25 декабря, артистка сообщила на своей странице в соцсети Facebook

У Камалии диагностировали двустороннюю бронхопневмонию, врачи настояли на госпитализации. 

Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)

Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

В последние несколько дней певица работала на съемках новогоднего клипа. Речь идет о видео на рождественскую песню "A Star Is Shining Tonight" для датского лейбла xx123Recordsxx. 

На своей страничке Instagram она опубликовала ролик.

Видео: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия трудилась, не смотря на высокую температуру, которая вчера все таки дала о себе знать, и артистке пришлось обратиться к медикам.   

Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

"И все-таки я не "робот", как иногда в шутку называют меня друзья", - отметила она.

Также Камалия добавила, что клип уже снят и он должен получиться "очень красивый и праздничный!"

Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

"Искусство и красота требует жертв!", – резюмировала она.

Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)

Скрин: facebook.com/kamaliya.zahoor

В комментариях к ее сообщению поклонники артистки желают ей скорейшего выздоровления:

"Мы с тобой, выздоравливай!";

"Очень неприятно что так получилось! В творческом порыве иногда обо всем можно забыть. Не забывай! И береги себя хотя бы пока выздоравливаешь! Обнимаю крепко! С праздником!";

"Дорогая, выздоравливай! Ждем премьеру! Береги себя!";

"Ой, как плохо. Желаю скорейшего выздоровления. Сил вам и здоровья богатырского"...

Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)

Скрин комментариев: facebook.com/kamaliya.zahoor

Как сообщалось, ранее, в канун Хэллоуина, Камалия показала, в какие костюмы нарядились ее дочки-близняшки - Мирабелла и Арабелла. 

Также мы писали о том, что Камалия 10 сентября трогательно поздравила своих дочек-близняшек с их первым юбилеем

Напомним, что артистка ранее выпустила клип на песню "Самба Тропікана", в котором появилась в сексуальном образе роковой искусительницы. 

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Видео: РБК-Украина 

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