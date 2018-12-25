Камалия попала в больницу с серьезной болезнью (фото)

Артистка трудилась на съемках клипа на рождественскую песню "A Star Is Shining Tonight"
Известная украинская певица Камалия, которая в прошлом месяце сообщила о смерти своей бабушки, попала в больницу. Об этом во вторник, 25 декабря, артистка сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
У Камалии диагностировали двустороннюю бронхопневмонию, врачи настояли на госпитализации.
Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor
В последние несколько дней певица работала на съемках новогоднего клипа. Речь идет о видео на рождественскую песню "A Star Is Shining Tonight" для датского лейбла xx123Recordsxx.
На своей страничке Instagram она опубликовала ролик.
Снимаем видео на рождественскую песню "A Star Is Shining Tonight" для датского лейбла @xx123Recordsxx. За платье благодарю польском модному дому Lulu De Paluza. Shooting a video for Christmas song "A Star Is Shining Tonight" for Danish label @xx123Recordsxx. Dress courtesy of @luludepaluza
Видео: instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия трудилась, не смотря на высокую температуру, которая вчера все таки дала о себе знать, и артистке пришлось обратиться к медикам.
Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor
"И все-таки я не "робот", как иногда в шутку называют меня друзья", - отметила она.
Также Камалия добавила, что клип уже снят и он должен получиться "очень красивый и праздничный!"
Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor
"Искусство и красота требует жертв!", – резюмировала она.
Скрин: facebook.com/kamaliya.zahoor
В комментариях к ее сообщению поклонники артистки желают ей скорейшего выздоровления:
"Мы с тобой, выздоравливай!";
"Очень неприятно что так получилось! В творческом порыве иногда обо всем можно забыть. Не забывай! И береги себя хотя бы пока выздоравливаешь! Обнимаю крепко! С праздником!";
"Дорогая, выздоравливай! Ждем премьеру! Береги себя!";
"Ой, как плохо. Желаю скорейшего выздоровления. Сил вам и здоровья богатырского"...
Скрин комментариев: facebook.com/kamaliya.zahoor
Как сообщалось, ранее, в канун Хэллоуина, Камалия показала, в какие костюмы нарядились ее дочки-близняшки - Мирабелла и Арабелла.
Также мы писали о том, что Камалия 10 сентября трогательно поздравила своих дочек-близняшек с их первым юбилеем.
Напомним, что артистка ранее выпустила клип на песню "Самба Тропікана", в котором появилась в сексуальном образе роковой искусительницы.
Видео: РБК-Украина