Відома поп-співачка посварилась з фанатами: що сталося

Відома співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram сімейні фотографії з дітьми, але відключила для шанувальників можливість коментувати їх, так як під попередніми постами вони її сильно її образили і розлютили.

У неділю, 31 березня, американська поп-діва Pink розмістила на своїй сторінці знімки спільного відпочинку з дітьми. Вона разом з 7-річною донькою Віллоу і 2-річним сином Джеймсоном вирушила на прогулянку на яхті.

На першій фотографії вона разом з дітьми сидить в обнімку, при чому син розмістився біля її ніг так, що видно тільки частину його тіла.

Pink з дітьми (instagram.com/pink)

А на другому знімку співачка разом з дітьми годує пелікана, але на цьому знімку частина тіла Джеймсона зафарбована за допомогою фоторедактора.

Pink з дітьми (instagram.com/pink)

Pink відключила коментування цієї фотографії і звернулася до своїх фанатів зі словами обурення, так як попередню фотографію з її сином коментатори жорстко розкритикували.

"З вами серйозно щось не так. Обговорюєте пеніс моєї дитини? Говорите про обрізання? Ви серйозно? Як будь-яка нормальна мама на пляжі, я навіть не помітила, як він зняв підгузник для плавання. Я видалила фото, бо ви всі мені огидні. І тепер я відключу можливість коментування своїх постів, кажу ні негативу, який ви вносите в життя інших людей", - написала артистка.

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