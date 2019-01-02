"Кремлю доведеться хіба що вбити Лукашенка": політолог про входження Білорусі в РФ

Фото: колаж РБК-Україна

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що керівництво РФ спробує "якось розібратися" з Олександром Лукашенком перед президентськими виборами у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не погодиться на входження держави до складу Російської Федерації, як би сильно на нього не чинив тиск Кремль. Про це заявив відомий російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Народній правді".

Він зазначив, що Москва вже 20 років сподівається на це, а Лукашенко постійно маневрує і роками отримує від РФ мільярди доларів субсидій.

"Олександр Григорович щороку приїздив у Кремль, підписував якийсь документ, де йшлося про нові, остаточні, найглибші возз'єднання та інтеграції. Випивав стакан горілки, красивим жестом його розбивав, забирав 10-12 млрд доларів субсидій на поточний рік і їхав спокійно додому", - зазначив політолог.

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Піонтковський переконаний, що Лукашенко не збирався поміняти свою "роль диктатора європейської держави середньої величини" на посади "мінського або пінського секретаря обкому".

"Ось так він розводив росіян і продовжує розводити", - наголосив політолог.

Також Піонтковський вважає, що Лукашенку в підручнику з історії Білорусі відведуть роль "батька-засновника білоруської незалежності".

"Кремль всі способи використовував. Зараз тиск посилюється, бо Путіну треба щось кинути на терези "русского мира" після провалу плану "Новоросія". Але Лукашенко продовжує поки вислизати... Тому не знаю, як Кремлю його прибрати, хіба що доведеться вбити", - сказав він.

Піонтковський вважає, що Кремль буде якось розбиратися з Лукашенком під 2020-й рік, коли в Білорусі відбудуться президентські вибори.

Політолог також навів у приклад недавнє інтерв'ю Лукашенка, в якому він відкрито розповів про тиск і шантаж з боку Кремля, спроби змусити відмовитися від незалежності. Тоді лідер Білорусі заявив, що не може говорити про братні відносини з РФ.

"Якщо завтра Лукашенко оголосить себе захисником білоруської незалежності від російської експансії, то Білорусь його підтримає", - упевнений Піонтковський.

За його словами, білорусам не подобається входження до складу РФ.

Фото: Зустріч між президентами Білорусі і РФ (facebook.com/photo)

"Питання тут тільки в тому, до кого будуть більш лояльні силові структури Білорусі – до Лукашенка або до Путіна", - додав політолог.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії і Білорусі.

Також ми писали про те, що політик і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що Путін після відходу зі свого поста президента РФ в 2024 році може стати главою Союзної держави, що об'єднує РФ і Білорусь.

Нагадаємо також, що нещодавно в мережі опублікували відео, в якому журналіст звертається до жителів Республіки Білорусь на їх рідній мові, але люди не розуміють питання і просять поставити його на російській мові.