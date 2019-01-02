"Кремлю придется разве что убить Лукашенко": политолог о вхождении Беларуси в РФ

Фото: коллаж РБК-Украина

Политолог Андрей Пионтковский считает, что руководство РФ попытается "как-то разобраться" с Александром Лукашенко перед президентскими выборами в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласится на вхождение государства в состав Российской Федерации, как бы сильно на него не оказывал давление Кремль. Об этом заявил известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Народной правде".

Он отметил, что Москва уже 20 лет надеется на это, а Лукашенко постоянно маневрирует и годами получает от РФ миллиарды долларов субсидий.

"Александр Григорьевич каждый год приезжал в Кремль, подписывал какой-то документ, где говорилось о новых, окончательных, самых глубоких воссоединении и интеграции. Выпивал стакан водки, красивым жестом его разбивал, забирал 10-12 млрд долларов субсидий на текущий год и уезжал спокойно домой", - отметил политолог.

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Пионтковский убежден, что Лукашенко не собирался поменять свою "роль диктатора европейского государства средней величины" на должности "минского или пинского секретаря обкома".

"Вот так он разводил русских и продолжает разводить", - подчеркнул политолог.

Также Пионтковский считает, что Лукашенко в учебнике по истории Беларуси отведут роль "отца-основателя белорусской независимости".

"Кремль все способы использовал. Сейчас давление усиливается, так как Путину нужно что-то бросить на весы "русского мира" после провала плана "Новороссия". Но Лукашенко продолжает пока ускользать... Поэтому не знаю, как Кремлю его убрать, разве что придется убить", - сказал он.

Пионтковский полагает, что Кремль будет как-то разбираться с Лукашенко под 2020-й год, когда в Беларуси намечены президентские выборы.

Политолог также привел пример недавнее интервью Лукашенко, в котором он открыто рассказал о давлении и шантаже со стороны Кремля, попытках заставить отказаться от независимости. Тогда лидер Беларуси заявил, что не может говорить о братских отношениях с РФ.

"Если завтра Лукашенко объявит себя защитником белорусской независимости от российской экспансии, то Беларусь его поддержит", - уверен Пионтковский.

По его словам, белорусам не нравится вхождение в состав РФ.

Фото: Встреча между президентами Беларуси и РФ (facebook.com/photo)

"Вопрос тут только в том, к кому будут более лояльны силовые структуры Беларуси – к Лукашенко или к Путину", - добавил политолог.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

Также мы писали о том, что политик и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что Путин после ухода со своего поста президента РФ в 2024 году может стать главой Союзного государства, объединяющего РФ и Беларусь.

Напомним также, что недавно в сети опубликовали видео, в котором журналист обращается к жителям Республики Беларусь на их родном языке, но люди не понимают вопрос и просят задать его на русском языке.