Маруся Звіробій знову "наїхала" на Зеленського: злазь з трону

Маруся Звіробій знову різко розкритикувала президента Володимира Зеленського і закликала припинити репресії стосовно колишнього глави держави, нардепа Петра Порошенка. Українська волонтер і ветеран АТО також назвала ситуацію з правосуддям фактично свавіллям.

Колишня військовослужбовець жорстко висловилася про Зеленського і не соромилася в виразах на його адресу. Пост опублікований в Telegram-каналі Звіробій.

"Ди*ілу на замітку. Абсурдність справ проти Порошенка і хворе бажання посадити його будь-як аби щоб, розпач Зеленського від відсутності доказів своїх передвиборчих звинувачень - вже надто привертає увагу навіть ворогів Порошенка", - йдеться в публікації.

Волонтер висловила думку, що дуже велика частина країни "ненавидить вас обох", але в Україні систему права і справедливості цінує вище інституту президенства.

"І дістало вкрай свавілля, яке ви намагаєтесь показати, як правосуддя", - пише вона.

Звіробій також закликала Зеленського скласти з себе президентські повноваження.

"Не зай**уй малий, ти й так своєю смертю не вмреш, випе**иш мамчин, злазь з трону, погрався булавою, мавпа, тільки шишок собі нею набив. Це буде перший випадок в Україні, коли народ гетьману булаву в с**ку запхне", - йдеться в пості.

Як повідомлялося, близько тижня тому Маруся Звіробій грубо "проїхалася" по Зеленському, але пізніше повідомили, що її сторінку в мережі зламали.

Нагадаємо також, що у березні цього року Звіробій жорстко розкритикувала Володимира Зеленського.