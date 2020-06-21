Маруся Зверобой снова "наехала" на Зеленского: слезай с трона

Маруся Зверобой снова резко раскритиковала президента Владимира Зеленского и призвала прекратить репрессии в отношение бывшего главы государства, нардепа Петра Порошенко. Украинская волонтер и ветеран АТО также назвала ситуацию с правосудием фактически произволом.

Бывшая военнослужащая жестко высказалась о Зеленском и не стеснялась в выражениях в его адрес. Пост опубликован в Telegram-канале Зверобой.

"Де*илу на заметку. Абсурдность дел против Порошенко и больное желание посадить его как угодно чтобы чтоб, отчаяние Зеленского от отсутствия доказательств своих предвыборных обвинений - уже слишком привлекает внимание даже врагов Порошенко", - говорится в публикации.

Волонтер высказала мнение, что очень большая часть страны "ненавидит вас обоих", но в Украине систему права и справедливости ценит выше института президентства.

"И крайне достал произвол, который вы пытаетесь показать как правосудие", - пишет она.

Зверобой также призвала Зеленского сложить с себя президентские полномочия.

"Не зае**вай малой, ты и так своей смертью не умрешь, випе**ыш мамкин, слезай с трона, поиграл булавой, обезьяна, только шишек себе ней набил. Это будет первый случай в Украине, когда народ гетману булаву в ж*пу запихнет", - говорится в посте.

Как сообщалось, около недели назад Маруся Зверобой грубо "проехалась" по Зеленскому, но позже сообщили, что ее страницу в сети взломали.

Напомним также, что в марте этого года Зверобой жестко раскритиковала Владимира Зеленского.