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Мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом: усі подробиці

STYLERПерсони    08.04.2019 - 15:42
Мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом: усі подробиці
Колаж РБК-Україна

Співробітники Керол Міддлтон потерпають від зневажливого і грубого ставлення

У Кейт Міддлтон віднедавна не все так гладко в сім'ї, як хотілося б. Так Керол Міддлтон, мати герцогині, звинуватили у грубому та навіть жорстокому поводженні з персоналом, про що інформує видання Daily Mail.

Зневажливе ставлення до робітничих позначається у всіх жестах і словах. Наприклад, вона звикла підкликати персонал до себе клацанням пальців, що дратує і не на жарт ображає людей.

Саме колишні співробітники на умовах анонімності розповіли про стиль керівництва матері Кейт Міддлтон. За їх словами, Керол постійно бомбардує своїх співробітників електронними листами з різноманітними вимогами.

Одна з співробітниць отримала протягом одного дня 71 послання від своєї роботодавиці. І це при тому, що подібне може відбуватися у неробочий час і  вихідні.

Керол вимагає, щоб всі дії її співробітників були погоджені особисто з нею. Однак сама ж годинами може десь пропадати. Був випадок, коли екс-співробітник розшукував місіс Міддлтон у зв'язку з терміновою справою, однак вона не відповідала на дзвінки і послання. Пізніше він побачив її по телевізору в числі глядачів на Вімблдонському турнірі.

Керол постійно створює у персоналу відчуття стресу. При цьому Майкл Міддлтон, на відміну від дружини, веде себе чемно і стримано. Тому конфліктні ситуації між дружиною і персоналом завжди намагається вирішити мирно.

Мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом: усі подробиці

Фото: Керол Міддлтон і Майкл Міддлтон (Ian West/AP)

Нагадаємо, що Меган Маркл кинула виклик Єлизаветі II. На цей раз колишня американська актриса вирішила відмовитися від допомоги королівських лікарів під час пологів.

До речі, протягом багатьох років пологи проходили в акушерському відділенні лондонської лікарні Сент-Мері "Ліндо". Однак і тут герцогиня Сассекська пішла наперекір, вирішивши, що дитина з'явиться на світ у пологовому відділенні, яке розташоване недалеко від їхнього будинку в Віндзорі.

Ми писали, що Меган Маркл приписують роман з відомим голлівудським актором Джорджем Клуні.

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