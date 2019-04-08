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Мать Кейт Миддлтон обвиняют в жестоком обращении с персоналом: все подробности

STYLERПерсоны    08.04.2019 - 15:42
Мать Кейт Миддлтон обвиняют в жестоком обращении с персоналом: все подробности
Коллаж РБК-Украина

Сотрудники Кэрол Миддлтон потерпают от неуважительного и грубого отношения

У Кейт Миддлтон с недавних пор не все так гладко в семье, как хотелось бы. Так Кэрол Миддлтон, мать герцогини, обвинили в грубости и жестком обращении с персоналом, о чем информирует издание Daily Mail.

Пренебрежительное отношение к рабочим сказывается во всех жестах и словах. Например, она привыкла подзывать персонал к себе щелчком пальцев, что раздражает и не на шутку обижает людей.

Именно бывшие сотрудники на условиях анонимности рассказали изданию о стиле руководства матери Кейт Миддлтон. По их словам, Кэрол постоянно бомбардирует своих сотрудников электронными письмами с разнообразными требованиями.

Одна из сотрудниц однажды получила в течение одного дня 71 послание от своей работодательницы. И это при том, что подобное может происходить в нерабочее время и в выходные.

Кэрол требует, чтобы все действия ее сотрудников были согласованы лично с ней. Однако сама же часами может где-то пропадать. Было дело, когда экс-сотрудник разыскивал миссис Миддлтон в связи со срочным делом, однако она не отвечала на звонки и послания. Позже он увидел ее по телевизору в числе зрителей на Уимблдонском турнире.

Кэрол постоянно создает у персонала ощущение стресса. При этом Майкл Миддлтон, в отличии от жены, ведет себя вежливо и сдержанно. Потому конфликтные ситуации между супругой и персоналом всегда пытается решить мирно.

Мать Кейт Миддлтон обвиняют в жестоком обращении с персоналом: все подробности

Фото: Кэрол Миддлтон и Майкл Миддлтон (Ian West/AP)

Напомним, что Меган Маркл бросила вызов Елизавете II. На этот раз бывшая американская актриса решила отказаться от помощи королевских врачей во время родов. 

К слову, в течение многих лет роды проходили в акушерском отделении лондонской больницы Сент-Мери "Линдо". Однако и тут герцогиня Сассекская пошла наперекор, решив, что ребенок появится на свет в родительном отделении, которое расположено недалеко от их дома в Виндзоре.

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