ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совсем разошлась: Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

STYLERПерсоны    08.04.2019 - 10:17
Совсем разошлась: Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл в очередной раз планирует нарушить традиции королевской семьи

Меган Маркл, которая неоднократно нарушала правила и традиции королевской семьи, снова решила бросить вызов Елизавете II. Об этом сообщает информационное издание Daily Mail.

На этот раз бывшая американская актриса Меган Маркл решила отказаться от помощи королевских врачей во время родов. Герцогине категорически не нравится, что эти специалисты - мужчины, потому в данном вопросе она будет оставаться непреклонной до последнего.

Между тем, домашние гинекологи Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон, считаются одними из лучших специалистов в мире. Именно они принимали роды у Кейт Миддлтон при рождении всех троих детей.

Совсем разошлась: Меган Маркл бросила вызов Елизавете IIМеган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, в течение многих лет роды проходили в акушерском отделении лондонской больницы Сент-Мери "Линдо". Однако и тут герцогиня Сассекская пошла наперекор, решив, что ребенок появится на свет в родительном отделении, которое расположено недалеко от их дома в Виндзоре.

Напомним, что Меган Маркл приписывают роман с известным голливудским актером Джорджем Клуни. Инсайдер предположил, что тайный роман мог состояться в начале 2013 года, за несколько месяцев до того, как Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль, а Меган Маркл развелась со своим первым мужем Тревором Энгельсоном.

Мы писали, что Меган Маркл запретили носить украшения принцессы Дианы по причине неприемлемого для королевской семьи поведения герцогини. Это усилило напряженность в отношениях между герцогиней и старшими членами королевской семьи.

А также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, которые находятся в ожидании рождения своего первенца, завели себе аккаунт в социальной сети Instagram, несмотря на запреты королевы Елизаветы II.

Меган Маркл запретили носить королевские украшения: новый поворот в скандале Меган Маркл и принц Гарри попали в новый скандал: что произошло
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь