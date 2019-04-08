Совсем разошлась: Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл в очередной раз планирует нарушить традиции королевской семьи

Меган Маркл, которая неоднократно нарушала правила и традиции королевской семьи, снова решила бросить вызов Елизавете II. Об этом сообщает информационное издание Daily Mail.

На этот раз бывшая американская актриса Меган Маркл решила отказаться от помощи королевских врачей во время родов. Герцогине категорически не нравится, что эти специалисты - мужчины, потому в данном вопросе она будет оставаться непреклонной до последнего.

Между тем, домашние гинекологи Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон, считаются одними из лучших специалистов в мире. Именно они принимали роды у Кейт Миддлтон при рождении всех троих детей.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, в течение многих лет роды проходили в акушерском отделении лондонской больницы Сент-Мери "Линдо". Однако и тут герцогиня Сассекская пошла наперекор, решив, что ребенок появится на свет в родительном отделении, которое расположено недалеко от их дома в Виндзоре.

Напомним, что Меган Маркл приписывают роман с известным голливудским актером Джорджем Клуни. Инсайдер предположил, что тайный роман мог состояться в начале 2013 года, за несколько месяцев до того, как Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль, а Меган Маркл развелась со своим первым мужем Тревором Энгельсоном.

Мы писали, что Меган Маркл запретили носить украшения принцессы Дианы по причине неприемлемого для королевской семьи поведения герцогини. Это усилило напряженность в отношениях между герцогиней и старшими членами королевской семьи.

А также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, которые находятся в ожидании рождения своего первенца, завели себе аккаунт в социальной сети Instagram, несмотря на запреты королевы Елизаветы II.