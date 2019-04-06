Меган Маркл запретили носить королевские украшения: новый поворот в скандале

Меган Маркл (фото: her.ie)

Меган Маркл разозлила своим поведением королеву, потому ей ограничили выбор украшений

Меган Маркл запретили носить украшения принцессы Дианы по причине неприемлемого для королевской семьи поведения герцогини. Это усилило напряженность в отношениях между герцогиней и старшими членами королевской семьи. Что стало последней каплей терпения Елизаветы II и что думают о запрете в королевской семье рассказывает издание IBTimes.

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что решение королевы запретить герцогине носить украшения было вызвано поведением Меган Маркл в последние месяцы. Этот запрет, скорее всего, вызовет больше напряженности между принцем Уильямом и принцем Гарри.

"Поведение Меган – в том числе до королевской свадьбы – вызвало негодование со стороны королевы. Это удивительная ситуация, которая происходила в стенах Букингемского дворца в течение последних нескольких месяцев и вызвала напряжение, особенно для Гарри", – сказал неназванный источник.

Кейт Миддлтон и принцесса Диана (Коллаж: РБК-Украина)

Инсайдер добавил, что носка королевских украшений, в том числе коллекции ювелирных изделий принцессы Дианы, возможна с разрешения Елизаветы II. Королева сама решает, какие украшения и кто может надевать. Если она решила запретить Маркл носить украшения – на это никто не сможет повлиять.

"Сама королева была поражена некоторыми требованиями Меган, особенно потому, что она новый член королевской семьи. В результате Букингемский дворец решил, что не все предметы из королевской коллекции будут открыты для Меган", - добавил источник.

Принц Гарри был уязвлен, расстроен и разозлен этим решением.

Интересно, что еще большее значение в данном случае имеет семейная иерархия: поскольку Кейт является женой будущего короля Великобритании, она, безусловно, имеет доступ к любым драгоценностям короны.

"Даже, если Меган самая популярная женщина в мира, она ниже Кейт по статусу", — пишет газета со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, что Меган Маркл приписывают роман с известным голливудским актером Джорджем Клуни.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram несмотря на запреты.