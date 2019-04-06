Меган Маркл заборонили носити королівські прикраси: новий поворот у скандалі

Меган Маркл (фото: her.ie)

Меган Маркл розлютила своєю поведінкою королеву, тому їй обмежили вибір прикрас

Меган Маркл заборонили носити прикраси принцеси Діани через неприйнятну для королівської сім'ї поведінку герцогині. Це підсилило напруженість у відносинах між герцогинею і старшими членами королівської сім'ї. Що стало останньою краплею терпіння Єлизавети II і що думають про заборону в королівській родині розповідає видання IBTimes.

Джерела, близькі до королівської сім'ї, стверджують, що рішення королеви заборонити герцогині носити прикраси було викликано поведінкою Меган Маркл в останні місяці. Ця заборона, швидше за все, викличе більше напруженості між принцом Вільямом і принцом Гаррі.

"Поведінка Меган – в тому числі до королівського весілля – викликала обурення з боку королеви. Це дивна ситуація, яка відбувалася у стінах Букінгемського палацу протягом останніх декількох місяців і викликала напруження, особливо для Гаррі", – сказав неназване джерело.

Кейт Міддлтон і принцеса Діана (Колаж: РБК-Україна)

Інсайдер додав, що носка королівських прикрас, в тому числі колекції ювелірних виробів принцеси Діани, можлива з дозволу Єлизавети II. Королева сама вирішує, хто і які прикраси може одягати. Якщо вона вирішила заборонити Маркл носити прикраси – на це ніхто не зможе вплинути.

"Сама королева була вражена деякими вимогами Меган, особливо тому, що вона новий член королівської сім'ї. В результаті Букінгемський палац вирішив, що не всі предмети з королівської колекції будуть відкриті для Меган", - додало джерело.

Принц Гаррі був вражений, засмучений і розгніваний цим рішенням.

Цікаво, що ще більше значення в даному випадку має сімейна ієрархія: оскільки Кейт є дружиною майбутнього короля Великобританії, вона, безумовно, має доступ до будь-яких коштовностей корони.

"Навіть, якщо Меган найпопулярніша жінка світу, вона нижче Кейт за статусом", — пише газета з посиланням на обізнане джерело.

Нагадаємо, що Меган Маркл приписують роман з відомим голлівудським актором Джорджем Клуні.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принц Гаррі завели сторінку в Instagram незважаючи на заборони.