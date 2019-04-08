ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зовсім розійшлася: Меган Маркл кинула виклик Єлизаветі II

STYLERПерсони    08.04.2019 - 10:17
Зовсім розійшлася: Меган Маркл кинула виклик Єлизаветі II
Колаж РБК-Україна

Меган Маркл в черговий раз планує порушити традиції королівської сім'ї

Меган Маркл, яка неодноразово порушувала правила та традиції королівської сім'ї, знову вирішила кинути виклик Єлизаветі II. Про це повідомляє інформаційне видання Daily Mail.

На цей раз колишня американська актриса Меган Маркл вирішила відмовитися від допомоги королівських лікарів під час пологів. Герцогині категорично не подобається, що ці фахівці - чоловіки, тому в даному питанні вона буде залишатися непохитною до останнього.

Між тим, домашні гінекологи Алан Фартінг і Гай Торп-Бістон, вважаються одними з найкращих фахівців у світі. Саме вони приймали пологи у Кейт Міддлтон при народженні всіх трьох дітей.

Зовсім розійшлася: Меган Маркл кинула виклик Єлизаветі IIМеган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, протягом багатьох років пологи проходили у акушерському відділенні лондонської лікарні Сент-Мері "Ліндо". Однак й тут герцогиня Сассекська пішла наперекір, вирішивши, що дитина з'явиться на світ у пологовому відділенні, яке розташоване недалеко від їхнього будинку в Віндзорі.

Нагадаємо, що Меган Маркл приписують роман з відомим голлівудським актором Джорджем Клуні. Інсайдер припустив, що таємний роман міг початися у 2013 році, за кілька місяців до того, як Клуні познайомився зі своєю майбутньою дружиною Амаль, а Меган Маркл розлучилася зі своїм першим чоловіком Тревором Енгельсоном.

Ми писали, що Меган Маркл заборонили носити прикраси принцеси Діани через неприйнятну для королівської сім'ї поведінку герцогині. Це підсилило напруженість у відносинах між герцогинею і старшими членами королівської сім'ї.

А також повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, які знаходяться в очікуванні народження свого первістка, завели собі аккаунт у соціальній мережі Instagram, незважаючи на заборони королеви Єлизавети II.

Меган Маркл заборонили носити королівські прикраси: новий поворот у скандалі Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в новий скандал: що сталося
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся